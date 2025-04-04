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Экс-чемпион Bellator из России проиграл в главном поединке турнира PFL

Экс-чемпиона Bellator Корешкова «задушили» в главном поединке турнира PFL
Андрей Корешков уступил в 1/4 финала Гран-при PFL Джейсону Джексону с Ямайки удушающим приемом во втором раунде
Андрей Корешков
Андрей Корешков (Фото: Ed Mulholland / Getty Images)

Российский боец Андрей Корешков уступил представителю Ямайки Джейсону Джексону на турнире промоушена PFL в Орландо (США).

Это поединок возглавлял турнир PFL 1. 34-летний россиянин проиграл в 1/4 финала Гран-при в полусреднем весе удушающим приемом во втором раунде — он не стал сигнализировать судье о сдаче и потерял сознание.

На счету 34-летнего Корешкова теперь 28 побед и шесть поражений в ММА, он является бывшим чемпионом Bellator.

У 34-летнего Джексона 19 побед и пять поражений.

На турнире в Орландо провели поединки еще двое россиян — Мухамед Берхамов проиграл нокаутом в первом раунде представителю Гаити Тэду Джину, а Мовлид Хайбулаев победил решением судей канадца Джереми Кеннеди.

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