Касаткина впервые проиграла под флагом Австралии
Представляющая Австралию Дарья Касаткина не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA в Чарльстоне (США).
В третьем круге 27-летняя Касаткина, посеянная на турнире под пятым номером, уступила представительнице США Софии Кенин, 44-й ракетке мира, со счетом 3:6, 6:7 (7:9).
Следующей соперницей Кенин будет россиянка Анна Калинская, которая победила пятую ракетку мира Мэдисон Киз из США (6:2, 6:4).
Касаткина — бывшая первая ракетка России, занимает 12-е место в рейтинге WTA. Она провела первый турнир под флагом Австралии после смены спортивного гражданства.
Турнир в Чарльстоне завершится 6 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $1,06 млн.
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