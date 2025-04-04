Касаткина впервые проиграла под флагом Австралии

Бывшая первая ракетка России уступила представительнице США Софии Кенин в третьем круге турнира в Чарльстоне

Дарья Касаткина (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Представляющая Австралию Дарья Касаткина не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA в Чарльстоне (США).

В третьем круге 27-летняя Касаткина, посеянная на турнире под пятым номером, уступила представительнице США Софии Кенин, 44-й ракетке мира, со счетом 3:6, 6:7 (7:9).

Следующей соперницей Кенин будет россиянка Анна Калинская, которая победила пятую ракетку мира Мэдисон Киз из США (6:2, 6:4).

Касаткина — бывшая первая ракетка России, занимает 12-е место в рейтинге WTA. Она провела первый турнир под флагом Австралии после смены спортивного гражданства.

Турнир в Чарльстоне завершится 6 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $1,06 млн.