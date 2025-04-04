Безголевая серия лидера атаки «Спартака» и дерби Москвы. Интриги тура РПЛ
«Локомотив» — «Зенит»
Дата и время: 5 апреля, 17:30
Место: «РЖД Арена»
Одним из главных событий 23-го тура станет очередное противостояние клубов Москвы и Петербурга. «Локомотив» примет на «РЖД Арене» «Зенит».
Футболисты «Локомотива» в прошлом туре потерпели самое крупное поражение с июля 2022 года, проиграв самарским «Крыльям Советов» со счетом 1:5. Самым результативным игроком команды является полузащитник Алексей Батраков, на счету которого 11 голов в РПЛ.
При этом, в последний раз 19-летний игрок отличался забитым мячом 7 марта в матче с «Ахматом». После этого он отметился по одной голевой передаче в игре с махачкалинским и московским «Динамо», а в матче с «Крыльями Советов» остался без результативных действий.
«Зенит» в прошлом туре обыграл казанский «Рубин» со счетом 4:0. В том матче два футболиста «Зенита» из-за травм покинули поле в первом тайме. Нино в начале игры столкнулся головами с Игором Вуячичем, а Максим Глушенков травмировал руку в концовке первого тайма в борьбе с Алексеем Грицаенко. По словам председателя правления «Зенит» Александра Медведева, россиянин и бразилец избежали переломов и серьезных последствий.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. «Зенит» набрал 46 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя московский «Спартак» (44).
В первом круге чемпионата команды не смогли определить победителя на «Газпром-Арене» (1:1). В последних пяти встречах у команд по две победы и одна ничья.
«Краснодар» — «Акрон»
Дата и время: 5 апреля, 19:45
Место: «Краснодар»
Футболисты «Краснодара» в прошлом туре разгромили воронежский «Факел» со счетом 5:0 и сохранили лидерство, набрав 49 очков. После 22 тура по прогнозам аналитической компании Opta шансы «Краснодара» на чемпионство выросли с 47% до 54%.
«Краснодар» сыграл на ноль в 13 из 22 матчей в этом сезоне РПЛ — это клубный рекорд по сухим матчам после 22 туров. Последняя команда, у которой было больше, — «Зенит»-2017/18 (14).
Лучшим бомбардиром «Краснодара» является Джон Кордоба. На счету колумбийца девять забитых мячей в нынешнем чемпионате России.
Лидер краснодарского клуба Эдуард Сперцян, пропустивший последний месяц из-за травмы, на 63-й минуте матча с «Факелом» вышел на замену и уже через несколько минут забил прямым ударом со штрафного. Этот гол стал для Сперцяна шестым в РПЛ.
«Акрон» на прошлой неделе уступил «Ростову» со счетом 2:3. После возобновления чемпионата тольяттинский клуб одержал лишь одну победу над «Крыльями Советов» и трижды проиграл. «Акрон» с 25 очками идет девятым.
В матче первого круга «Краснодар» в гостях одержал победу с разгромным счетом 5:2.
«Ростов» — «Спартак»
Дата и время: 6 апреля, 16:30
Место: «Ростов Арена»
«Ростов» в прошлом туре одержал победу над «Акроном» со счетом 3:2. Ростовский клуб набрал 20 очков в девяти матчах в РПЛ с начала ноября, больше на этом отрезке только у «Спартака» (21). Всего у «Ростова» 33 очка и седьмое место в таблице.
Футболисты «Спартака» на прошлой неделе потеряли очки, сыграв вничью с «Ахматом» (0:0). Московский клуб, который до 22 тура делил второе место с «Зенитом», набрал 44 очка и занял третье место.
Лучшим бомбардиром «Спартака» и РПЛ является форвард Манфред Угальде, на счету которого 16 забитых мячей в чемпионате. Однако он уже в третьем матче подряд не смог отличиться результативным действием.
В матче первого круга «Спартак» дома разгромил ростовчан со счетом 3:0. После этого команды встречались в рамках Кубка России, тогда «Ростов» победил в двух матчах 1/4 финала турнира в «пути РПЛ».
ЦСКА — «Динамо»
Дата и время: 6 апреля, 19:30
Место: «ВЭБ Арена»
ЦСКА на прошлой неделе победил махачкалинское «Динамо» (2:0). Стоит отметить, что клуб Марко Николича является единственной командой, которая еще ни разу не была в роли догоняющей в РПЛ в 2025 году.
У армейцев после рестарта сезона десять очков в четырех матчах и лишь один пропущенный гол. Они идут на трехматчевой серии побед, набрав 41 очков и поднявшись на пятое место в таблице.
Московское «Динамо» крупно обыграло «Оренбург» в 22-м туре со счетом 5:1. Таким образом, «Динамо» уже в шестой раз в этом сезоне забило четыре и более гола за матч в РПЛ. Это результат является повторением клубного рекорда по таким матчам за сезон (также шесть было в сезоне-1993). «Динамо» набрало 42 очка и сместило «Локомотив» с четвертого места в таблице.
Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло в прошлом туре отметился одним голом и голевой передачей. Он стал первым игроком «Динамо» с десятью голевыми передачами за сезон в РПЛ со времен Матье Вальбуэна в сезоне-2014/15 (11).
Команды встречались на «ВТБ Арене» в первом круге РПЛ, тогда гости одержали победу со счетом 2:1. Победный мяч на 89-й минуте забил форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев. Он является самым результативным игроком команды, на его счету семь голов и одна передача.
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