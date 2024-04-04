«Локомотив» одержал вторую победу в полуфинале Кубка Гагарина

«Локомотив» второй раз обыграл «Трактор» в полуфинале Кубка Гагарина

Матч в Ярославле закончился в овертайме со счетом 3:2, победную шайбу забросил Георгий Иванов. Серия переезжает в Челябинск

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ярославский «Локомотив» выиграл второй матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ с челябинским «Трактором».

Игра в Ярославле завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

У хозяев льда отличились Артур Каюмов (6-я минута), Мартин Гернат (34) и Георгий Иванов (64). В составе «Трактора» шайбы на счету Виталия Кравцова (7) и Ильи Карпухина (54).

Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу «Локомотива».

Третий матч пройдет в Челябинске 6 апреля.

В другом полуфинале играют екатеринбургский «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург» (0–1).