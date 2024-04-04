Двукратный чемпион «Тур де Франс» попал в больницу из-за массового завала
Двукратный чемпион «Тур де Франс» датский велогонщик Йонас Вингегор попал в больницу в результате массового завала на четвертом этапе «Тура Страны Басков» в Испании, сообщила пресс-служба команды Visma Lease a Bike.
«Йонас находится в сознании и будет осмотрен в больнице», — сообщили в команде.
Помимо Вингегора, в завал попали чемпионы «Вуэльты Испании» Ремко Эвенепул и Примож Роглич, которые в итоге отказались продолжать гонку, пишет Cyclingnews.
Роглич лидировал в генеральной классификации, Эвенепул шел вторым, Вингегор — пятым.
Завал произошел в лесу, в нем пострадали как минимум десять гонщиков, шестерых доставили в больницу,
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