Двукратный чемпион «Тур де Франс» попал в больницу из-за массового завала

Чемпион «Тур де Франс» Вингегор попал в больницу после массового завала в гонке

Авария с участием более десяти гонщиков произошла на четвертом этапе «Тура Страны Басков». В итоге чемпионы Гранд-туров Вингегор, Роглич и Эвенепул снялись с соревнований

Йонас Вингегор (Фото: Yong Teck Lim / Getty Images)

Двукратный чемпион «Тур де Франс» датский велогонщик Йонас Вингегор попал в больницу в результате массового завала на четвертом этапе «Тура Страны Басков» в Испании, сообщила пресс-служба команды Visma Lease a Bike.

«Йонас находится в сознании и будет осмотрен в больнице», — сообщили в команде.

Помимо Вингегора, в завал попали чемпионы «Вуэльты Испании» Ремко Эвенепул и Примож Роглич, которые в итоге отказались продолжать гонку, пишет Cyclingnews.

Видео: PedalDrama

Роглич лидировал в генеральной классификации, Эвенепул шел вторым, Вингегор — пятым.

Завал произошел в лесу, в нем пострадали как минимум десять гонщиков, шестерых доставили в больницу,