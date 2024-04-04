Итоговый турнир WTA после скандала в Мексике отдали Саудовской Аравии
Эр-Рияд примет три следующих Итоговых турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщила пресс-служба организации.
В 2024 году турнир с участием лучших теннисисток в одиночном и парном разрядах пройдет со 2 по 9 ноября.
WTA выбрала столицу Саудовской Аравии после «комплексной оценки, длившейся несколько месяцев».
Предыдущий Итоговый турнир прошел в мексиканском Канкуне и вызвал много критики.
Белоруска Арина Соболенко, на тот момент возглавлявшая рейтинг WTA, заявила, что это был не тот уровень организации, который теннисистки ожидали увидеть.
«Если честно, я не чувствую себя в безопасности, когда перемещаюсь по корту, отскоки нестабильны, а мы смогли провести первую тренировку на этом корте только вчера», — отметила Соболенко.
Победительница 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова после турнира заявила, что в WTA пора сменить руководство, поскольку организация не должна была надеяться на хорошую погоду в Мексике в сезон дождей.
В турнире принимают участие восемь лучших теннисисток сезона в одиночном разряде и восемь лучших пар.
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