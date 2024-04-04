Итоговый турнир WTA после скандала в Мексике отдали Саудовской Аравии

Итоговый турнир WTA после скандала в Мексике отдали Эр-Рияду до 2026 года

Главное событие сезона WTA ближайшие три года будет проходить в Эр-Рияде. В прошлом году WTA провела турнир в Канкуне в сезон дождей, из-за чего подверглась критике

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Эр-Рияд примет три следующих Итоговых турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщила пресс-служба организации.

В 2024 году турнир с участием лучших теннисисток в одиночном и парном разрядах пройдет со 2 по 9 ноября.

WTA выбрала столицу Саудовской Аравии после «комплексной оценки, длившейся несколько месяцев».

Предыдущий Итоговый турнир прошел в мексиканском Канкуне и вызвал много критики.

Белоруска Арина Соболенко, на тот момент возглавлявшая рейтинг WTA, заявила, что это был не тот уровень организации, который теннисистки ожидали увидеть.

«Если честно, я не чувствую себя в безопасности, когда перемещаюсь по корту, отскоки нестабильны, а мы смогли провести первую тренировку на этом корте только вчера», — отметила Соболенко.

Победительница 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова после турнира заявила, что в WTA пора сменить руководство, поскольку организация не должна была надеяться на хорошую погоду в Мексике в сезон дождей.

В турнире принимают участие восемь лучших теннисисток сезона в одиночном разряде и восемь лучших пар.