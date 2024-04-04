 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Итоговый турнир WTA после скандала в Мексике отдали Саудовской Аравии

Итоговый турнир WTA после скандала в Мексике отдали Эр-Рияду до 2026 года
Главное событие сезона WTA ближайшие три года будет проходить в Эр-Рияде. В прошлом году WTA провела турнир в Канкуне в сезон дождей, из-за чего подверглась критике
Фото: Matthew Stockman / Getty Images
Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Эр-Рияд примет три следующих Итоговых турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщила пресс-служба организации.

В 2024 году турнир с участием лучших теннисисток в одиночном и парном разрядах пройдет со 2 по 9 ноября.

WTA выбрала столицу Саудовской Аравии после «комплексной оценки, длившейся несколько месяцев».

Предыдущий Итоговый турнир прошел в мексиканском Канкуне и вызвал много критики.

Первая ракетка мира обвинила WTA в неуважении
Спорт
Фото:Florence Lo / Reuters

Белоруска Арина Соболенко, на тот момент возглавлявшая рейтинг WTA, заявила, что это был не тот уровень организации, который теннисистки ожидали увидеть.

«Если честно, я не чувствую себя в безопасности, когда перемещаюсь по корту, отскоки нестабильны, а мы смогли провести первую тренировку на этом корте только вчера», — отметила Соболенко.

Победительница 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова после турнира заявила, что в WTA пора сменить руководство, поскольку организация не должна была надеяться на хорошую погоду в Мексике в сезон дождей.

В турнире принимают участие восемь лучших теннисисток сезона в одиночном разряде и восемь лучших пар.

Кремль опроверг информацию о новой волне мобилизации в России

Минпромторг назвал новый перечень автомобилей, попадающих под налог на роскошь.

В МВД объяснили огромные очереди в ГИБДД

Курс евро превысил 100 рублей

В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой

Два беспилотника сбиты над Тульской областью

В России введут механизм параллельного импорта для иностранных патентов. Как это будет работать

Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA
Материалы по теме
Касаткина не смогла выйти в четвертый круг крупного турнира WTA в Майами
Спорт
Российский теннисист впервые за четыре турнира ATP выиграл стартовый матч
Спорт
Теннисист Андрей Рублев рассказал о планах сыграть на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 16:43
Как ставить SMART-цели, чтобы достичь желаемого Pro, 17:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:53
Суд отказался арестовать гендиректора одного из крупнейших букмекеров Политика, 17:31
На предприятии «ЕвроХима» в Невинномысске произошло возгорание градирни Общество, 17:31
Путин заявил, что Россия не может быть объектом атаки исламских радикалов Политика, 17:27
Итоговый турнир WTA после скандала в Мексике отдали Саудовской Аравии Спорт, 17:26
Новый фильм Гая Ричи не получил разрешения на прокат в России Технологии и медиа, 17:25
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Компания Ripple анонсировала выпуск собственного стейблкоина Крипто, 17:17
В Новой Каховке дрон сбросил взрывчатку на бригаду монтеров и скорую Политика, 17:15
Мосбиржа назвала срок допуска акций МФК «Займер» к торгам Инвестиции, 17:13
В Совфеде заявили об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации Политика, 17:09
Аналитики «Финама» спрогнозировали доллар по ₽98–102 на конец 2024 года Инвестиции, 17:09
Генпрокуратура назвала фантазиями данные о приостановке заводов «Макфы» Бизнес, 17:08
Нейросеть: чего боятся родители и как сделать ее полезной для ребенка Pro, 16:55