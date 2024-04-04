Минское «Динамо» не стало менять тренера после вылета из плей-офф КХЛ
Дмитрий Квартальнов останется главным тренером минского «Динамо», которое вылетело в первом раунде плей-офф КХЛ. Об этом заявил гендиректор клуба Артем Каркоцкий, которого цитирует пресс-служба минчан.
Минский клуб стал восьмым в Западной конференции в регулярном чемпионате, а в плей-офф проиграл московскому «Динамо» со счетом 2–4.
«Мы подвели итоги сезона с Дмитрием Вячеславовичем, я уже говорил, что у тренера контракт на три года. Идем дальше. Дмитрий Вячеславович продолжает работать в «Динамо», — сказал Каркоцкий.
Квартальнов возглавил «Динамо» и сборную Белоруссии в апреле прошлого года. Тренер был год без работы после увольнения из казанского «Ак Барса».
В 2015 году Квартальнов выиграл с ЦСКА золотые медали чемпионата России (вручались по итогам «регулярки»), а в плей-офф дошел с командой до полуфинала.
Из восьми вылетевших в первом раунде команд только «Ак Барс» и ЦСКА сменили главных тренеров.
Кремль опроверг информацию о новой волне мобилизации в России
Минпромторг назвал новый перечень автомобилей, попадающих под налог на роскошь.
В МВД объяснили огромные очереди в ГИБДД
Курс евро превысил 100 рублей
В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой
Два беспилотника сбиты над Тульской областью
В России введут механизм параллельного импорта для иностранных патентов. Как это будет работать
Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?