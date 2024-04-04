Минское «Динамо» не стало менять Квартальнова после вылета из плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» не стало менять тренера после вылета из плей-офф КХЛ

Дмитрий Квартальнов, который также возглавляет сборную Белоруссии, продолжит работу с минским «Динамо». Из вылетевших в первом раунде команд тренерские отставки были только в ЦСКА и «Ак Барсе»

Дмитрий Квартальнов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Дмитрий Квартальнов останется главным тренером минского «Динамо», которое вылетело в первом раунде плей-офф КХЛ. Об этом заявил гендиректор клуба Артем Каркоцкий, которого цитирует пресс-служба минчан.

Минский клуб стал восьмым в Западной конференции в регулярном чемпионате, а в плей-офф проиграл московскому «Динамо» со счетом 2–4.

«Мы подвели итоги сезона с Дмитрием Вячеславовичем, я уже говорил, что у тренера контракт на три года. Идем дальше. Дмитрий Вячеславович продолжает работать в «Динамо», — сказал Каркоцкий.

Квартальнов возглавил «Динамо» и сборную Белоруссии в апреле прошлого года. Тренер был год без работы после увольнения из казанского «Ак Барса».

В 2015 году Квартальнов выиграл с ЦСКА золотые медали чемпионата России (вручались по итогам «регулярки»), а в плей-офф дошел с командой до полуфинала.

Из восьми вылетевших в первом раунде команд только «Ак Барс» и ЦСКА сменили главных тренеров.