Панарин побил снайперский рекорд века среди незадрафтованных игроков

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче против «Нью-Джерси Девилз» и установил лучший результат в XXI веке среди незадрафтованных игроков за сезон

Артемий Панарин (Фото: Reuters)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в матче отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Россиянин набрал 110 очков за сезон, забросив 45 шайб и сделав 65 голевых передач.

Панарин вышел на четвертое место в истории НХЛ по голам в одном сезоне среди незадрафтованных хоккеистов. Его опережают Тим Керр (48), Джо Маллен (51) и Уэйн Гретцки (54). Также результат Панарина по заброшенным шайбам за сезон стал пятым в истории «Рейнджерс» за последние 30 лет: первое место по этому показателю занимает Яромир Ягр (54 гола в сезоне 2005/06).

Кроме того, результат россиянина среди незадрафтованных игроков является лучшим со времен достижения Адама Оутса, который набрал 142 очка в сезоне 1992/93.

Драфт в НХЛ проводится ежегодно с 1963-го для передачи прав на игроков клубам лиги. Чем выше номер драфта, тем желаннее для профессиональных клубов и талантливее считается будущий хоккеист НХЛ. И большинство перспективных хоккеистов проходят через эту процедуру. Но есть и исключения, самым известным из которых стал Уэйн Гретцки («Ойлерс» в 1979-м заключила с ним долгосрочный контракт напрямую). Панарин в апреле 2015-го без драфта подписал двухлетний контракт с «Чикаго Блэкхокс».

Также Панарин вышел на второе место в списке рекордсменов «Рейнджерс» по количеству набранных очков за сезон. Он обошел канадца Жана Рателя, который в сезоне 1971/72 набрал 109 (46+63) очков. Лучший результат принадлежит Яромиру Ягру, набравшему 123 (54+69) очка в сезоне 2005/06.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с июля 2019 года. Тогда он подписал соглашение на семь сезонов со средней зарплатой $11,6 млн за каждый, будучи самым высокооплачиваемым игроком в клубе. Ранее россиянин играл в НХЛ за «Чикаго» и «Коламбус».