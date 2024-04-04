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Эксклюзив

Стали известны причины смены исполнительного директора РПЛ

Новый исполнительный директор РПЛ займется улучшением регламента турнира
Евгений Мележиков займется работой с регламентом РПЛ, взаимодействием с клубами. В РПЛ рассчитывают, что в регламент за время его работы будут внесены изменения, которые позволят проводить чемпионат качественнее
Евгений Мележиков
Евгений Мележиков (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Причинами смены исполнительного директора Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Чебана на Евгения Мележикова стали в том числе проблемы с подготовкой к матчам Российской премьер-лиги, а также желание улучшить регламент турнира. Об этом сообщили «РБК Спорт» два не связанных между собой источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, функционал исполнительного директора лиги, который был при Сергее Чебане, в целом сохранится. Речь идет в первую очередь об улучшении регламента РПЛ. Также в его обязанности войдет взаимодействие с клубами. В основном это будет операционная деятельность.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что в этом сезоне неоднократно возникали ситуации, которые требовали более слаженной работы от Чебана. Например, в течение нынешнего сезона РПЛ происходили проблемы, связанные с проведением матчей лиги. Так в ноябре оказалось, что у РПЛ нет красных мячей, которые используют во время матчей, когда выпадает снег. Матч 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» (0:2) прошел в обильный снегопад. Снег мешал обзору — в трансляции белый мяч был плохо виден на заснеженном газоне.

Позже глава РПЛ Александр Алаев раскритиковал регламент лиги. «Абсолютно точно можно сказать, что это прокол лиги. Просто не было красных мячей там, где они должны были быть. Также по регламенту разметку на поле выбирает арбитр. Регламентирующие документы точно нуждаются в ревизии», — говорил он.

Источники «РБК Спорт» уточнили, что Чебан принял предложение остаться частью команды, но условия и статус еще не обсуждались.

«РБК Спорт» обратился за комментариями к Чебану и пресс-службе РПЛ.

В уставе РПЛ сказано, что исполнительный директор подчинен и подотчетен президенту организации (Александру Алаеву), он отвечает за выполнение плана мероприятий лиги, организует работу отделов, руководит административно-хозяйственной деятельностью, организует учет и др.

Мележиков до прихода в РПЛ занимал пост вице-президента «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. В 2015–2018 годах он был директором по безопасности в «Спартаке», а в 2021–2023 годах — гендиректором «красно-белых». В июне прошлого года Мележикова на посту сменил Олег Малышев.

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ФК Спартак Москва Российская премьер-лига (РПЛ) Евгений Мележиков Александр Алаев
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