Вратарь Шестеркин оформил четвертый шатаут в сезоне и стал первой звездой матча

Шестеркин оформил четвертый шатаут в сезоне и стал первой звездой матча

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 21 бросок в победном матче против «Айлендерс» (4:0)

Фото: Игорь Шестеркин (AP/TASS)

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча с «Нью-Йор Айлендерс», который завершился со счетом 4:0 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

29-летний Шестеркин, отразив 21 бросок, сыграл «на ноль». Россиянин оформил свой четвертый шатаут в текущем сезоне. Эта победа стала для «Рейнджерс» седьмой подряд без пропущенных шайб в истории клуба.

Второй звездой матча был признан нападающий «Рейнджерс» Вильям Кулле, на счету которого гол и результативная передача. Третьей звездой стал его одноклубник Джей Ти Миллер, также заработавший 2 очка (1 + 1).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в этом матче отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 25-й в сезоне. Также он отдал свою 38-ю результативную передачу в текущем регулярном чемпионате.

«Рейнджерс» занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 66 очками в 61 игре. В следующем матче команда примет «Вашингтон Кэпиталз» 6 марта.