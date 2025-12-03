 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Вик Уайлд назвал реалистичной целью для себя выступление на Играх-2030

Сюжет
Олимпиада-2026
Двукратный олимпийский чемпион Сочи заявил, что не думает об участии в Олимпиаде-2026 в Италии, тем более решение о допуске российских сноубордистов к международным соревнованиям пришло слишком поздно
Вик Уайлд
Вик Уайлд (Фото: Milos Vujinovic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский сноубордист, двукратный олимпийский чемпион Сочи Вик Уайлд заявил Vseprosport, что ему не интересна возможность выступить на Играх-2026, его больше интересует следующая Олимпиада 2030 года.

«Еще вчера, когда только было объявлено решение CAS, я думал, что это может быть интересно мне. Но теперь я вижу, что в этом нет ничего интересного, и я не думаю об этом», — сказал Уайлд.

По его словам, решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям пришло «слишком поздно», к тому же представлять Россию разрешается только в нейтральном статусе. Вместо этого он рассматривает Олимпиаду 2030 года как «более реалистичную цель».

«Уже слишком поздно. Решение о допуске российских спортсменов следовало принять по крайней мере год назад. Время давно уже ушло. А нынешняя ситуация допускает наше участие только в нейтральном статусе, что смешно», — добавил 39-летний Уайлд.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 декабря обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Это решение открывает им возможность участия в квалификации на Игры-2026.

Уайлд выиграл два золота на Играх-2014 в Сочи — в параллельном и параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде в Пекине спортсмен взял бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Спортсмен перешел из сборной США в команду России в 2012 году. Подать прошение о предоставлении гражданства России он решил после женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной. В декабре 2021 года пара объявила о разводе.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
сноуборд Олимпиада-2026 Олимпиада Вик Уайлд

