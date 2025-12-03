Вик Уайлд назвал реалистичной целью для себя выступление на Играх-2030
Российский сноубордист, двукратный олимпийский чемпион Сочи Вик Уайлд заявил Vseprosport, что ему не интересна возможность выступить на Играх-2026, его больше интересует следующая Олимпиада 2030 года.
«Еще вчера, когда только было объявлено решение CAS, я думал, что это может быть интересно мне. Но теперь я вижу, что в этом нет ничего интересного, и я не думаю об этом», — сказал Уайлд.
По его словам, решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям пришло «слишком поздно», к тому же представлять Россию разрешается только в нейтральном статусе. Вместо этого он рассматривает Олимпиаду 2030 года как «более реалистичную цель».
«Уже слишком поздно. Решение о допуске российских спортсменов следовало принять по крайней мере год назад. Время давно уже ушло. А нынешняя ситуация допускает наше участие только в нейтральном статусе, что смешно», — добавил 39-летний Уайлд.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 декабря обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Это решение открывает им возможность участия в квалификации на Игры-2026.
Уайлд выиграл два золота на Играх-2014 в Сочи — в параллельном и параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде в Пекине спортсмен взял бронзу в параллельном гигантском слаломе.
Спортсмен перешел из сборной США в команду России в 2012 году. Подать прошение о предоставлении гражданства России он решил после женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной. В декабре 2021 года пара объявила о разводе.
