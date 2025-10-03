Самое интересное из телеграм-канала «РБК Спорт» за неделю

У кого будет тренироваться возобновляющая карьеру Валиева, в какой российский клуб перейдет обладатель Кубка Стэнли и кем будет работать Снуп Догг на Олимпиаде-2026

Ежедневно в телеграм-канале «РБК Спорт» можно найти десятки постов о самых важных спортивных событиях в России и мире. Мы собрали самые интересные из них за минувшую неделю.

Рублев и Хачанов дошли до финала турнира ATP в Пекине в парном разряде

Снуп Догг получил работу на Олимпиаде-2026. Рэпер станет корреспондентом NBC

Валиева после дисквалификации возобновит не у Тутберидзе. Кто станет тренером фигуристки

ФИФА хочет запретить добивания после пенальти. Что предлагает федерация

Медведев рассказал, почему ругался с судьей в Пекине. Подробнее о конфликте

Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Кайрат» в Лиге чемпионов. Мадридский клуб выиграл со счетом 5:0

Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов договорился о контракте в КХЛ. В каком российском клубе будет играть двукратный чемпион мира

Прибытие «Реала» в Алма-Ату на матч Лиги чемпионов вызвало небывалый ажиотаж. Сотни болельщиков окружили отель, где остановились футболисты

18-летний российский форвард «Каролины» Иван Рябкин получил травму в предсезонном матче против «Флориды»