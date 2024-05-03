В «Динамо» рассказали о переговорах с Радуловым
Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал «Спорт-Экспрессу», что клуб вел переговоры с 37-летним форвардом Александром Радуловым.
«Мы общались с представителями Александра и с Александром. В данный момент эта тема пока не совсем закрыта, но лежит на полке и уже давно не обсуждается. Пока мы не нашли точек соприкосновения», — сказал Сопин.
По его словам, у Радулова есть и другие варианты. «Я так понял, Александр разговаривает еще с «Ак Барсом» или с другими клубами. Пока это такая вялотекущая история, которая лежит и не двигается», — добавил Сопин.
В прошлом сезоне КХЛ Радулов провел 58 матчей за «Ак Барс» и набрал 40 (16+24) очков. Его контракт с казанским клубом завершился.
Радулов является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2008, 2009), три раза форвард становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, завоевал Кубок Гагарина (2011).
В прошедшем сезоне Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, кому удалось набрать 700 очков.
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