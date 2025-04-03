«Спартак» стал вторым четвертьфиналистом Кубка Гагарина
Московский «Спартак» пробился в четвертьфинал плей-офф КХЛ, обыграв в пяти матчах череповецкую «Северсталь».
«Спартак» в пятом матче победил со счетом 5:2.
У москвичей шайбы забросили Андрей Миронов (на 24-й минуте), Иван Морозов (24-я), Сергей Лукьянцев (2-я), Никита Ефремов (34-я) и Михаил Мальцев (40-я).
У «Северстали» забили Николай Чебыкин (4-я) и Алексей Кручинин (22-я).
Счет в серии до четырех побед стал 4–1 в пользу московской команды.
Соперник «Спартака» во втором раунде будет из Восточной конференции и станет известен позднее. «Спартак» не проходил в плей-офф КХЛ дальше второго раунда.
Первым в четвертьфинал вышел ярославский «Локомотив», который в четырех матчах победил нижегородское «Торпедо».
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
ЦБ предложил усилить ответственность за расчеты в криптовалютах
Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
Чем по-прежнему торгуют Россия и США
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
В Ленобласти ищут щенка, которого «высадили из электрички»
Лишенный мандата депутат Напсо обратился в Верховный суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов