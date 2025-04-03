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«Спартак» стал вторым четвертьфиналистом Кубка Гагарина

«Спартак» победил «Северсталь» и стал вторым четвертьфиналистом Кубка Гагарина
«Спартак» уступал в пятом матче со счетом 0:2, но смог забить три гола чуть больше чем за минуту и в итоге одержать победу. Он стал вторым клубом, вышедшим в четвертьфинал, после «Локомотива»
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Московский «Спартак» пробился в четвертьфинал плей-офф КХЛ, обыграв в пяти матчах череповецкую «Северсталь».

«Спартак» в пятом матче победил со счетом 5:2.

У москвичей шайбы забросили Андрей Миронов (на 24-й минуте), Иван Морозов (24-я), Сергей Лукьянцев (2-я), Никита Ефремов (34-я) и Михаил Мальцев (40-я).

У «Северстали» забили Николай Чебыкин (4-я) и Алексей Кручинин (22-я).

Счет в серии до четырех побед стал 4–1 в пользу московской команды.

Соперник «Спартака» во втором раунде будет из Восточной конференции и станет известен позднее. «Спартак» не проходил в плей-офф КХЛ дальше второго раунда.

Первым в четвертьфинал вышел ярославский «Локомотив», который в четырех матчах победил нижегородское «Торпедо».

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Северсталь
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