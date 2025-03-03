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Российского вратаря признали лучшим игроком недели в НХЛ

Российского вратаря Василевского признали первой звездой недели в НХЛ
Тройку лучших игроков недели составили вратарь «Тампы» Андрей Василевский, форвард «Далласа» Роопе Хинц и нападающий «Монреаля» Ник Сузуки
Андрей Василевский
Андрей Василевский (Фото: Mike Carlson / Getty Images)

Российский вратарь клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.

Россиянин помог «Тампе» выиграть три матча, отразил в сумме 71 из 73 бросков, а встречу против «Калгари Флэймз» (3:0) провел на ноль. Всего с момента дебюта в НХЛ в сезоне 2014/15 Василевский провел 38 игр без пропущенных шайб — это третий результат в лиге за этот период.

Василевский в этом сезоне занимает второе место в лиге по шатаутам (4) и коэффициенту надежности (2,18 шайбы за игру), а также третье — по проценту отраженных бросков (92,3%).

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Второй звездой недели стал финский форвард «Даллас Старз» Роопе Хинц (два гола и семь передач в трех играх), замкнул тройку канадский нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Сузуки, у которого 7 очков (3+4) в трех матчах.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Андрей Василевский Тампа-Бэй Лайтнинг
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