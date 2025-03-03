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«Металлург» пропустил в концовке матча с «Ладой», но выиграл по буллитам
«Металлург» победил «Ладу» по буллитам, выиграв четвертый матч подряд в КХЛ
«Лада» сравняла счет за полторы минуты до конца третьего периода, но уступила в серии буллитов — 1:2
Никита Михайлис
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
В основное время у «Металлурга» забил Робин Пресс (28-я минута), гости сравняли счет за полторы минуты до сирены благодаря Михаилу Фисенко (59) и перевели матч в овертайм, в котором соперники победителя не выявили.
В серии буллитов точнее были хозяева, победный бросок на счету Никиты Михайлиса.
Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин сделал голевой пас и набрал 200-е очко в КХЛ.
Магнитогорцы выиграли четвертый матч подряд и идут четвертыми в Восточной конференции, у «Лады» пятиматчевая серия поражений и десятое место.
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