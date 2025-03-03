«Металлург» победил «Ладу» по буллитам, выиграв четвертый матч подряд в КХЛ

«Металлург» пропустил в концовке матча с «Ладой», но выиграл по буллитам

«Лада» сравняла счет за полторы минуты до конца третьего периода, но уступила в серии буллитов — 1:2

Никита Михайлис (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В основное время у «Металлурга» забил Робин Пресс (28-я минута), гости сравняли счет за полторы минуты до сирены благодаря Михаилу Фисенко (59) и перевели матч в овертайм, в котором соперники победителя не выявили.

В серии буллитов точнее были хозяева, победный бросок на счету Никиты Михайлиса.

Нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин сделал голевой пас и набрал 200-е очко в КХЛ.

Магнитогорцы выиграли четвертый матч подряд и идут четвертыми в Восточной конференции, у «Лады» пятиматчевая серия поражений и десятое место.