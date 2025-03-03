Семин допустил, что Сантоса вызвали в две сборные из-за «агентских игр»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отметил, что вызов в сборную Бразилии является престижным событием для любого игрока

Фото: Защитник «Зенита» Дуглас Сантос (ФК «Зенит» / ТАСС)

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин допустил, что одновременный вызов бразильского капитана «Зенита» Дугласа Сантоса в две национальные сборные могут быть частью агентской стратегии.

«Бразильцы всегда очень хотят играть в сборной. Они изначально рождаются с этим желанием. Почему? Потому что это престиж. И это престиж для его трансфера, для его стоимости. Это значит, что значимость игрока повышается, если он хотя бы один раз сыграл в сборной Бразилии. Поэтому я не знаю, что Сантос предпочтет. Может быть, это просто какие-то агентские игры. Может быть, и так. Не знаю, что он предпочтет, и ничего я не могу советовать», — сказал Семин.

3 марта РФС опубликовал расширенный список сборной России на мартовский сбор, куда впервые был вызван Сантос. В конце февраля этого года также стало известно, что игрок вошел в расширенную заявку сборной Бразилии на отборочные матчи ЧМ-2026.

Сантос играет за «Зенит» с 2019 года. В прошлом году бразилец получил российское гражданство. В текущем сезоне он сыграл 24 матча и отдал четыре голевые передачи.