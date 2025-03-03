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Эксклюзив

Почетный глава РФС назвал «темной историей» вызов Сантоса в две сборные

Колосков назвал «темной историей» вызов Сантоса в сборные России и Бразилии
Вячеслав Колосков выразил удивление по поводу вызова бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в национальную сборную Бразилии
Фото: Бразильский футболист Дуглас Сантос (Анна Мейер/ФК «Зенит»/ТАСС)
Фото: Бразильский футболист Дуглас Сантос (Анна Мейер/ФК «Зенит»/ТАСС)

Вызов бразильского капитана «Зенита» Дугласа Сантоса одновременно в национальные сборные России и Бразилии — темная история, заявил «РБК Спорт» почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Федерации платят своим игрокам за то, что их вызывают в сборную. Там (в Бразилии) немножко другие финансовые условия. Там даже не разбогатеешь. В сравнении с теми контрактами, которые есть в клубах. Удивлен, что в сборную Бразилии его вызвали, честно говоря. Он уже совсем не молодой парень, ему не 18 лет. Его давно знают в Бразилии, зачем он там нужен, непонятно. Но теперь ему решать, где играть. Одно дело — гражданство получить, другое — право играть за страну, в которой ты получил гражданство. В общем, здесь темная для меня история. Он уже последние несколько лет здесь играет», — сказал Колосков.

Он подчеркнул, что вызов в национальную команду Бразилии — это высокая оценка для игрока. «Думаю, в России, возможно, ему привычно. С другой стороны, ему лестно, конечно. Сборная Бразилии — это сборная Бразилии. Это, как говорили раньше в кино, — афиша, касса, деньги. Пусть выбирает. На его усмотрение», — заключил он.

Ранее РФС опубликовал расширенный список из 42 игроков для мартовского сбора, включив в него Сантоса. В этом месяце сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Замбии (87-я в рейтинге ФИФА).

30-летний бразилец ранее также вошел в расширенный список сборной Бразилии на отборочные матчи к чемпионату мира 2026 года, которые состоятся во второй половине марта. Сантос единожды выступал за национальную команду Бразилии — в 2016 году в товарищеском матче против Панамы (1:0).

В октябре 2024 года Сантос получил российское гражданство. Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года.

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Авторы
Теги
Полина Мельникова
ФК Зенит сборная России по футболу сборная Бразилии по футболу Российский футбольный союз (РФС) Вячеслав Колосков Дуглас Сантос
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