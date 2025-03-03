Чемпион Олимпиады вызван в сборную России. Главное о карьере Сантоса

Бразильский капитан «Зенита» Дуглас Сантос вошел в расширенный состав игроков, которые были вызваны в сборную России на мартовский сбор. Что нужно знать о карьере бразильца — в материале «РБК Спорт»

Дуглас Сантос (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Бразильский капитан «Зенита» Дуглас Сантос вошел в расширенный список игроков, вызванных в сборную России на мартовский сбор. Всего главный тренер Валерий Карпин вызвал на сбор 42 игрока, в том числе выступающих за границей Алексея и Антона Миранчуков.

Ранее за сборную России уже выступали натурализованные бразильцы — вратарь Гилерме (19 матчей), защитник Марио Фернандес (33) и нападающий Ари (2). «РБК Спорт» собрал главные факты о карьере Сантоса.

Начало карьеры

Сантос является воспитанником бразильского клуба «Наутико Ресифи». В феврале 2012 года он дебютировал за основную команду в матче Лиги Пернамбукано, в том же месяце он забил свой первый гол за «Наутико». В июле того же года защитник дебютировал в бразильской Серии А.

Летом 2013 года испанская «Гранада» купила бразильца за €2,3 млн, подписав с ним контракт на пять лет. Однако его почти сразу отдали в аренду в «Удинезе», а через полгода итальянский клуб выкупил контракт бразильца.

Выступление в Италии и Германии

Сантос не смог выиграть конкуренцию за место в основном составе «Удинезе» и уже через год вернулся на родину. Летом 2014-го «Атлетико Минейро» взял Сантоса в аренду, а через год выкупил контракт за €3 млн. В 2014 году он стал обладателем Кубка Бразилии, а в 2015-м — выиграл Лигу Минейро и серебряные медали чемпионата. За бразильский клуб он провел 99 игр, в которых отметился тремя голами и восьмью ассистами.

Летом 2016 года Сантос перешел в немецкий «Гамбург» за €6,5 млн. В марте 2018 года в матче против «Герты» защитник забил свой дебютный гол за «Гамбург». По итогам того сезона клуб вылетел во Вторую бундеслигу. Бразилец выступал за немецкий клуб до лета 2019 года. Сантос провел за «Гамбург» 88 матчей, в которых отметился тремя голами и девятью голевыми передачами.

Переход в «Зенит»

Сантос перешел в «Зенит» летом 2019 года. Петербургский клуб купил бразильца за €10 млн, подписав контракт на пять лет. Первый матч в чемпионате России он провел 14 июля в домашней игре первого тура против «Тамбова» (2:1). В составе команды 30-летний футболист провел 205 матчей, в которых забил семь мячей и сделал 33 результативные передачи.

Вместе с «Зенитом» защитник стал пятикратным чемпионом страны, двукратным обладателем национального Кубка и пятикратным победителем Суперкубка России.

Карьера в сборной

Сантос в 2013 году сыграл за сборную Бразилии на молодежном чемпионате Южной Америки в Аргентине. Однако весь турнир он провел на скамейке запасных. В составе молодежной национальной команды защитник дважды выиграл международный футбольный Турнир Мориса Ревелло, в котором участвуют команды в возрасте до 20 лет.

Бразильский защитник выступил вместе с командой на Олимпийских играх 2016 года в Рио. Тогда сборная Бразилии стала чемпионом Олимпиады. На Играх Сантос сыграл в матчах против команд ЮАР (0:0), Ирака (0:0), Дании (4:0), Колумбии (2:0), Гондураса (6:0) и Германии (2:1).

За основную команду Бразилии Сантос дебютировал 30 мая 2016 года в товарищеском матче против команды Панамы. В том же году он был вызван на Кубок Америки в США, но на турнире так и не сыграл.

В октябре 2024 года Сантос получил российское гражданство. В ноябре ФИФА разрешила ему сменить спортивное гражданство на российское. Сантос отмечал, что чувствует себя наполовину россиянином. По словам футболиста, по-русски он пока говорит не очень.

«Мой русский язык пока на катастрофическом уровне, пока не могу на нем говорить полностью. Я пытаюсь на русском говорить каждый день, но это очень сложно», — добавил защитник.