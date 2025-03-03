Карпин заявил об уровне стресса «за 90%» перед уходом из «Ростова»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался в эфире телеканала «Россия 24», что у него был очень высокий уровень стресса перед принятием решения об уходе из «Ростова».
Карпин 25 февраля покинул «Ростов», чтобы «полностью посвятить себя сборной России».
На вопрос о показателях уровня стресса на его электронных часах 56-летний Карпин сказал: «Нехорошие. Уровень стресса был за 90%, но это больше даже не про январь—февраль, а про ноябрь—декабрь».
Тренер отметил, что ему не хватило месяца в отпуске, чтобы «зарядить батарейки», и он решил уйти — о такой возможности он договорился с клубом еще в январе.
Карпин тренирует сборную с августа 2021 года, ради этого поста он ушел из «Ростова», в котором работал с 2017-го. После отстранения сборной в 2022-м Карпин вернулся в ростовский клуб.
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