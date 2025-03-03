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Карпин заявил об уровне стресса «за 90%» перед уходом из «Ростова»

Карпин в феврале покинул «Ростов», чтобы сосредоточиться на сборной, которая пока отстранена от международных турниров. Тренер сказал, что у него был «нехороший» уровень стресса, а в отпуске так и не удалось «зарядить батарейки»
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался в эфире телеканала «Россия 24», что у него был очень высокий уровень стресса перед принятием решения об уходе из «Ростова».

Карпин 25 февраля покинул «Ростов», чтобы «полностью посвятить себя сборной России».

На вопрос о показателях уровня стресса на его электронных часах 56-летний Карпин сказал: «Нехорошие. Уровень стресса был за 90%, но это больше даже не про январь—февраль, а про ноябрь—декабрь».

Тренер отметил, что ему не хватило месяца в отпуске, чтобы «зарядить батарейки», и он решил уйти — о такой возможности он договорился с клубом еще в январе.

Карпин тренирует сборную с августа 2021 года, ради этого поста он ушел из «Ростова», в котором работал с 2017-го. После отстранения сборной в 2022-м Карпин вернулся в ростовский клуб.

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Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу Валерий Карпин ФК Ростов
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