Карпин: у сборной России в марте может появиться еще один соперник, кроме Замбии

Карпин заявил, что у сборной России в марте может быть два матча

На мартовский сбор национальной команды пока запланирован только товарищеский матч против Замбии. Карпин сообщил, что может появиться еще один соперник

Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Сборная России по футболу может сыграть в марте не только с командой Замбии, заявил в эфире телеканала «Россия 24» главный тренер команды Валерий Карпин.

В марте у команды Карпина запланирована домашняя игра с замбийцами, которые занимают 87-е место в рейтинге ФИФА.

«Есть еще один соперник, который, возможно, может появиться», — сказал Карпин. Он отметил, что «все меняется в последний момент», поэтому пока тренерский штаб готовится к Замбии.

По словам тренера, хотя товарищеские игры не влияют на отбор на какие-то соревнования, они все равно важны, так как идут в зачет рейтинга ФИФА.

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, на июнь у нее запланированы игры с Нигерией и Белоруссией.