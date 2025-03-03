Карпин заявил, что у сборной России в марте может быть два матча
Сборная России по футболу может сыграть в марте не только с командой Замбии, заявил в эфире телеканала «Россия 24» главный тренер команды Валерий Карпин.
В марте у команды Карпина запланирована домашняя игра с замбийцами, которые занимают 87-е место в рейтинге ФИФА.
«Есть еще один соперник, который, возможно, может появиться», — сказал Карпин. Он отметил, что «все меняется в последний момент», поэтому пока тренерский штаб готовится к Замбии.
По словам тренера, хотя товарищеские игры не влияют на отбор на какие-то соревнования, они все равно важны, так как идут в зачет рейтинга ФИФА.
Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, на июнь у нее запланированы игры с Нигерией и Белоруссией.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».