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Карпин заявил, что у сборной России в марте может быть два матча

Карпин: у сборной России в марте может появиться еще один соперник, кроме Замбии
На мартовский сбор национальной команды пока запланирован только товарищеский матч против Замбии. Карпин сообщил, что может появиться еще один соперник
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Сборная России по футболу может сыграть в марте не только с командой Замбии, заявил в эфире телеканала «Россия 24» главный тренер команды Валерий Карпин.

В марте у команды Карпина запланирована домашняя игра с замбийцами, которые занимают 87-е место в рейтинге ФИФА.

«Есть еще один соперник, который, возможно, может появиться», — сказал Карпин. Он отметил, что «все меняется в последний момент», поэтому пока тренерский штаб готовится к Замбии.

По словам тренера, хотя товарищеские игры не влияют на отбор на какие-то соревнования, они все равно важны, так как идут в зачет рейтинга ФИФА.

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, на июнь у нее запланированы игры с Нигерией и Белоруссией.

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Анна Сатдинова
Футбол Валерий Карпин сборная России по футболу
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