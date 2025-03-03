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Путин выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона Игр Сайтиева

Путин выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона трех Олимпиад Сайтиева
Президент России назвал Бувайсара Сайтиева неординарным и целеустремленным человеком. Титулованный борец умер 2 марта на 50-м году жизни
Бувайсар Сайтиев
Бувайсар Сайтиев (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, который скончался накануне в возрасте 49 лет.

«Все, кто знал Бувайсара Хамидовича, искренне уважали его не только как талантливого спортсмена, но и как яркого, неординарного, целеустремленного человека», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что светлая память о Сайтиеве навсегда сохранится в сердцах его родных, близких, друзей и товарищей по команде.

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Сайтиев победил на Олимпиадах 1996, 2004 и 2008 годов в весе до 74 кг, по шесть раз выиграл чемпионаты мира и Европы. После завершения карьеры титулованный спортсмен был депутатом Госдумы VII созыва, возглавлял Федерацию спортивной борьбы Чечни.

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Анна Сатдинова
Владимир Путин Бувайсар Сайтиев вольная борьба
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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