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Блаттер и Платини снова предстали перед судом по делу о коррупции

Оправданные по делу о коррупции Блаттер и Платини снова предстали перед судом
Бывших глав ФИФА и УЕФА в 2022 году уже оправдали по делу о платеже в $2,2 млн, но прокуратура подала апелляцию. Решение по ней ожидается 25 марта
Йозеф&nbsp;Блаттер
Йозеф Блаттер (Фото: EPA / ТАСС)

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший глава УЕФА Мишель Платини в понедельник приехали на новое разбирательство по делу о мошенничестве, по которому их уже оправдали 2,5 года назад, пишет Reuters.

Апелляция прокуратуры рассматривается в чрезвычайной апелляционной палате Швейцарского уголовного суда в Муттенце.

Прокуратура обвинила Блаттера и Платини в связи с незаконной выплатой со стороны ФИФА 2 млн швейцарских франков (около $2,2 млн) в пользу экс-главы УЕФА. Суд первой инстанции в 2022 году их оправдал, признав версию «джентльменского соглашения» о выплате достоверной.

Блаттер говорил, что в 1998–2002 годах ФИФА не могла сразу удовлетворить запросы его помощника Платини о зарплате в 1 млн швейцарских франков и стороны договорились, что он сначала будет получать 300 тыс. швейцарских франков в год, а остальное ему выплатят позже. Платини, в свою очередь, говорил, что просто не просил об этих деньгах до 2010 года.

Прокуратура, просившая для бывших футбольных функционеров 20 месяцев заключения с отсрочкой на два года, решила оспорить вердикт.

Решение суда ожидается 25 марта, пишет AP.

Расследование было начато еще в 2015 году и привело к отставке Блаттера с поста президента ФИФА, который он занимал с 1998 года. Их с Платини отстранили от футбола на длительные сроки.

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Анна Сатдинова
Футбол ФИФА УЕФА Йозеф Блаттер Мишель Платини
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