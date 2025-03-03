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Стало известно о состоянии попавшего под колеса чемпиона по мотогонкам

Стало известно о состоянии попавшего под колеса чемпиона по мотогонкам Кононова
Игорь Кононов упал во время заезда на командном чемпионате России в Уфе, попал под колеса соперника и с травмами спины и таза оказался в больнице. Его уже перевели из реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильное
Игорь Кононов
Игорь Кононов (Фото: https://vk.com/igor_kononov_911)

Чемпион России, мира и Европы в мотогонках на льду Игорь Кононов после падения на командном чемпионате России в Уфе находится в больнице в стабильном состоянии, сообщил в телеграм-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Кононов накануне во время заезда на уфимском стадионе «Строитель» упал и попал под колеса другого мотоцикла. Тренер команды «Мега-Лада» Олег Кургускин сообщил, что у 37-летнего гонщика «перелом таза, множественные проблемы с позвоночником, неврология стабильна».

В понедельник команда заявила в телеграм-канале, что Кононова перевели из реанимации в обычную палату, угрозы его жизни нет, спортсмену еще предстоит осмотр нейрохирурга, который уже оперировал ему спину. В 2023 году Кононов уже попадал в Уфе в тяжелую аварию.

В Уфе чемпион мира по мотогонкам на льду упал под колеса соперника
Спорт
Игорь Кононов

Кононову 37 лет, он чемпион России (2021) и Европы (2018) в личном зачете, дважды побеждал на командных чемпионатах мира.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
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