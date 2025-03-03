Российский хоккеист заступился за партнера и подрался с канадцем в НХЛ
Российский нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников устроил кулачный поединок с канадцем Джоэлем Хэнли из «Калгари Флэймз» по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ.
В третьем периоде форвард «Калгари» Блейк Коулман в борьбе за шайбу ударил игрока «Каролины» Джордана Мартинука, а Хэнли толкнул на него Свечникова, из-за чего Мартинук упал.
Свечников сразу набросился на канадца, который остался без шлема. Хоккеисты обменялись несколькими ударами и их разняли судьи. Оба получили пятиминутные удаления за драку, а Коулман — четыре минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой.
«Каролина» победила в овертайме со счетом 2:1.
Свечников в этом сезоне забросил 18 шайб и сделал 25 передач в 60 матчах, он пятый в списке лучших снайперов команды.
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