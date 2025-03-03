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Эксклюзив

Лучший футболист Премьер-лиги получил тяжелую травму

Лучший футболист РПЛ Тюкавин получил тяжелую травму колена и выбыл на полгода
Лечение и восстановление Константина Тюкавина займет до шести месяцев. Игрок получил травму в воскресенье в матче против «Ростова»
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин (Фото: Alexander Kulebyakin / Global look press)

Нападающему «Динамо» и сборной России Константину Тюкавину диагностировали разрыв крестообразных связок, сообщили два источника «РБК Спорт».

По их словам, сегодня в Москве игроку провели МРТ. Лечение и восстановление форварда займет до шести месяцев.

Игрок получил травму в воскресенье в матче против «Ростова» в первом тайме. После оказания помощи он попытался вернуться в игру, но через несколько минут был заменен.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

По итогам прошлого сезона Тюкавин был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ). В нынешнем сезоне он забыл семь голов.

Всего за «Динамо» 22-летний форвард провел 150 матчей и забил 48 голов. В составе сборной России в его активе шесть игр и один мяч. В декабре 2023 года он продлил контракт с клубом до лета 2028 года.

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