Форварда «Трактора» признали лучшим игроком недели в КХЛ за хет-трик

Кадейкина из «Трактора» признали лучшим форвардом недели в КХЛ за хет-трик

В число лучших игроков недели вошли вратарь «Динамо» Моторыгин, защитник ЦСКА Нестеров, форвард «Трактора» Кадейкин и 20-летний нападающий «Спартака» Лукьянцев

Александр Кадейкин (Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор»)

Александр Кадейкин из челябинского «Трактора», забросивший четыре шайбы в двух матчах, стал лучшим нападающим прошедшей игровой недели в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Кадейкин сделал хет-трик и одну голевую передачу в игре с астанинским «Барысом» (8:0), а в матче с казанским «Ак Барсом» (3:2) забросил победную шайбу.

Еще один форвард, 20-летний Сергей Лукьянцев из московского «Спартака», стал лучшим новичком недели — у него дебютная шайба в КХЛ в матче с омским «Авангардом» (1:5) и передача в игре с петербургским СКА (7:2).

Среди вратарей лучшим признали Максима Моторыгина из московского «Динамо», который помог команде выиграть три матча и отразил 95,51% бросков, а против СКА сыграл на ноль.

Из защитников лауреатом стал Никита Нестеров (ЦСКА), у которого два гола и три передачи в трех матчах.