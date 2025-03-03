Форварда «Трактора» признали лучшим игроком недели в КХЛ за хет-трик
Александр Кадейкин из челябинского «Трактора», забросивший четыре шайбы в двух матчах, стал лучшим нападающим прошедшей игровой недели в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
Кадейкин сделал хет-трик и одну голевую передачу в игре с астанинским «Барысом» (8:0), а в матче с казанским «Ак Барсом» (3:2) забросил победную шайбу.
Еще один форвард, 20-летний Сергей Лукьянцев из московского «Спартака», стал лучшим новичком недели — у него дебютная шайба в КХЛ в матче с омским «Авангардом» (1:5) и передача в игре с петербургским СКА (7:2).
Среди вратарей лучшим признали Максима Моторыгина из московского «Динамо», который помог команде выиграть три матча и отразил 95,51% бросков, а против СКА сыграл на ноль.
Из защитников лауреатом стал Никита Нестеров (ЦСКА), у которого два гола и три передачи в трех матчах.
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