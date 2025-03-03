Панарин третьим из россиян набрал 60 очков в этом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче против «Нэшвил Предаторз», преодолев отметку 60 очков за сезон

Фото: Артемий Панарин (AP/TASS)

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержали победу над «Нэшвил Предаторз» со счетом 4:0 в домашнем матче в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Артемий Панарин (9-я минута), Джей Ти Миллер (22), К'Андре Миллер (24), Бретт Берард (57).

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин также отметился голевой передачей. Теперь на счету россиянина 61 очко (24 гола + 37 передач).

Он стал третьим из россиян, кто достиг отметки в 60 очков в текущем сезоне после нападающего «Тампы» Никиты Кучерова (27 голов + 60 передач) и «Коламбуса» Кирилла Марченко (24 гола + 36 передач).

По итогам 60 матчей «Рейнджерс» занимают пятое место в Столичном дивизионе, набрав 64 очка. Следующий матч «Рейнджерс» состоится в ночь на 4 марта против «Айлендерс» на домашней арене.