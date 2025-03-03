Мирра Андреева выбыла из топ-10 рейтинга WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева покинула топ-10 мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
17-летняя теннисистка опустилась с девятого на 11-е место рейтинга. На прошедшей неделе Андреева не принимала участия в соревнованиях. Ее обошли американка Эмма Наварро и испанка Паула Бадоса, которые выступали на турнире в Мексике.
Андреева вошла в топ-10 рейтинга 24 февраля после победы на турнире WTA — 1000 в Дубае, став первой ракеткой России. При этом она удерживает звание первой ракетки России, опередив опустившуюся на 12-е место Дарью Касаткину.
Первое место в мировом рейтинге продолжает занимать белорусская спортсменка Арина Соболенко, второе место — полька Ига Швёнтек, тройку замыкает Кори Гауфф из США.