Мирра Андреева выбыла из топ-10 рейтинга WTA

Россиянка спустя неделю после попадания в топ-10 мирового рейтинга опустилась с девятого на 11-е место. При этом Мирра Андреева сохранила звание первой ракетки России

Мирра Андреева (Фото: Global Look Press)

Российская теннисистка Мирра Андреева покинула топ-10 мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

17-летняя теннисистка опустилась с девятого на 11-е место рейтинга. На прошедшей неделе Андреева не принимала участия в соревнованиях. Ее обошли американка Эмма Наварро и испанка Паула Бадоса, которые выступали на турнире в Мексике.

Андреева вошла в топ-10 рейтинга 24 февраля после победы на турнире WTA — 1000 в Дубае, став первой ракеткой России. При этом она удерживает звание первой ракетки России, опередив опустившуюся на 12-е место Дарью Касаткину.

Первое место в мировом рейтинге продолжает занимать белорусская спортсменка Арина Соболенко, второе место — полька Ига Швёнтек, тройку замыкает Кори Гауфф из США.