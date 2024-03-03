Фоден принес «Манчестер Сити» волевую победу над «Манчестер Юнайтед»

Матч завершился со счетом 3:1. «Сити» в 12-й раз в сезоне пропустил первым, но смог победить благодаря Филу Фодену и Эрлингу Холанду. У МЮ отличился Маркус Рашфорд

Фото: Lee Smith / Reuters

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (МЮ) в домашнем матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч завершился со счетом 3:1. У хозяев два мяча забил Фил Фоден (56-я и 80-я минуты) и еще один — Эрлинг Холанд (91), который в первом тайме не смог попасть в пустые ворота. У гостей отличился Маркус Рашфорд (8).

Хозяева в 12-й раз пропускали первыми в этом сезоне АПЛ. Антирекорд по этому показателю при Хосепе Гвардиоле был в сезоне 2019/20 (13 матчей), когда они не взяли титул.

Фоден и Холанд за полтора сезона забили МЮ по шесть голов в АПЛ — больше, чем кто-либо из других игроков какой-либо одной команде.

Рашфорд стал третьим игроком МЮ по числу голов в ворота «Сити» (5) после Уэйна Руни (6) и Эрика Кантоны (7) в АПЛ.

«Сити» выиграл третий матч подряд и занимает второе место в турнирной таблице, уступая очко «Ливерпулю», с которым встретится 10 марта.

У МЮ второе поражение в турнире подряд и шестое место. Его следующим соперником будет «Эвертон» 9 марта.