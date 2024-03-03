Фоден принес «Манчестер Сити» волевую победу над «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» (МЮ) в домашнем матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Матч завершился со счетом 3:1. У хозяев два мяча забил Фил Фоден (56-я и 80-я минуты) и еще один — Эрлинг Холанд (91), который в первом тайме не смог попасть в пустые ворота. У гостей отличился Маркус Рашфорд (8).
Хозяева в 12-й раз пропускали первыми в этом сезоне АПЛ. Антирекорд по этому показателю при Хосепе Гвардиоле был в сезоне 2019/20 (13 матчей), когда они не взяли титул.
Фоден и Холанд за полтора сезона забили МЮ по шесть голов в АПЛ — больше, чем кто-либо из других игроков какой-либо одной команде.
Рашфорд стал третьим игроком МЮ по числу голов в ворота «Сити» (5) после Уэйна Руни (6) и Эрика Кантоны (7) в АПЛ.
«Сити» выиграл третий матч подряд и занимает второе место в турнирной таблице, уступая очко «Ливерпулю», с которым встретится 10 марта.
У МЮ второе поражение в турнире подряд и шестое место. Его следующим соперником будет «Эвертон» 9 марта.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?