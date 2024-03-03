«Динамо» победило «Локомотив» в московском дерби РПЛ
«Динамо» обыграло «Локомотив» в московском дерби в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч на стадионе «бело-голубых» завершился со счетом 2:1. Счет на 12-й минуте открыл Бителло с передачи Хорхе Карраскаля, а на 58-й минуте отличился Денис Макаров.
У «Локомотива» на 50-й минуте из-за офсайда отменили гол Тимура Сулейманова, который заменил Артема Дзюбу.
На 85-й минуте гости сократили отставание в счете благодаря голу Рифата Жемалетдинова.
Футболист «Динамо» Константин Тюкавин отметился результативными действиями в семи матчах РПЛ подряд (пять голов и три передачи). С момента начала сбора статистики голевых передач (2009 год) только Александр Кокорин отмечался результативными действиями в составе «Динамо» в семи матчах подряд в 2013 году.
Также Тюкавин стал самым молодым игроком в истории РПЛ с семью и более матчами подряд с голевыми действиями (21 год и 255 дней). Он обошел по этому показателю Кокорина (22 года 215 дней).
«Динамо» с 35 очками занимает третье место в РПЛ, «Локомотив» с 31 очком — пятое.
В 20-м туре «бело-голубые» 9 марта примут грозненский «Ахмат», а «Локомотив» на следующий день сыграет с «Сочи».
В другом матче тура «Пари НН» сыграл вничью с воронежским «Факелом» — 1:1.
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