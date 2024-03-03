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«Динамо» победило «Локомотив» в московском дерби РПЛ

Голы Бителло и Макарова принесли «Динамо» победу над «Локомотивом» в РПЛ
Матч на «ВТБ Арене» завершился со счетом 2:1. У хозяев отличились Бителло и Денис Макаров. У «Локомотива» забил Рифат Жемалетдинов, еще один гол отменили из-за офсайда
Денис Макаров
Денис Макаров (Фото: Официальный сайт ФК «‎Динамо» (Москва))

«Динамо» обыграло «Локомотив» в московском дерби в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч на стадионе «бело-голубых» завершился со счетом 2:1. Счет на 12-й минуте открыл Бителло с передачи Хорхе Карраскаля, а на 58-й минуте отличился Денис Макаров.

У «Локомотива» на 50-й минуте из-за офсайда отменили гол Тимура Сулейманова, который заменил Артема Дзюбу.

На 85-й минуте гости сократили отставание в счете благодаря голу Рифата Жемалетдинова.

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Фото:Maksim Konstantinov / Global look press

Футболист «Динамо» Константин Тюкавин отметился результативными действиями в семи матчах РПЛ подряд (пять голов и три передачи). С момента начала сбора статистики голевых передач (2009 год) только Александр Кокорин отмечался результативными действиями в составе «Динамо» в семи матчах подряд в 2013 году.

Также Тюкавин стал самым молодым игроком в истории РПЛ с семью и более матчами подряд с голевыми действиями (21 год и 255 дней). Он обошел по этому показателю Кокорина (22 года 215 дней).

«Динамо» с 35 очками занимает третье место в РПЛ, «Локомотив» с 31 очком — пятое.

В 20-м туре «бело-голубые» 9 марта примут грозненский «Ахмат», а «Локомотив» на следующий день сыграет с «Сочи».

В другом матче тура «Пари НН» сыграл вничью с воронежским «Факелом» — 1:1.

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