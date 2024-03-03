«Амур» забил два гола за 15 секунд и победил «Металлург» в плей-офф КХЛ
Хабаровский «Амур» победил в Магнитогорске «Металлург», сравняв счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Игра завершилась со счетом 2:3 (1:2, 0:2, 1:0).
У победителей шайбы забросили Александр Хохлачев (19-я минута), Дмитрий Шевченко (35), Егор Коршков (35), причем Шевченко и Коршков отличились с разницей в 15 секунд.
У хозяев льда отличились Игорь Гераськин (14) и Люк Джонсон (60).
Счет в серии до четырех побед стал 1–1.
Следующие две игры пройдут в Хабаровске 5 и 7 марта.
«Металлург» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Амур» — восьмое, ему досталась последняя путевка в плей-офф.
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