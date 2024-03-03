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«Амур» забил два гола за 15 секунд и победил «Металлург» в плей-офф КХЛ

«Амур» забросил две шайбы за 15 секунд и победил «Металлург» в плей-офф КХЛ
Второй матч серии завершился победой хабаровчан со счетом 3:2
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (Магнитогорск)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (Магнитогорск)

Хабаровский «Амур» победил в Магнитогорске «Металлург», сравняв счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Игра завершилась со счетом 2:3 (1:2, 0:2, 1:0).

У победителей шайбы забросили Александр Хохлачев (19-я минута), Дмитрий Шевченко (35), Егор Коршков (35), причем Шевченко и Коршков отличились с разницей в 15 секунд.

У хозяев льда отличились Игорь Гераськин (14) и Люк Джонсон (60).

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Фото:Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Счет в серии до четырех побед стал 1–1.

Следующие две игры пройдут в Хабаровске 5 и 7 марта.

«Металлург» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Амур» — восьмое, ему досталась последняя путевка в плей-офф.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Амур
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