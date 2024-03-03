Бывшая лыжница выиграла общий зачет Кубка России по биатлону
Наталия Шевченко, до 2022 года выступавшая в лыжных гонках, выиграла общий зачет Кубка России по биатлону и малый зачет турнира в гонках преследования.
На заключительном этапе Кубка России в Уфе Шевченко в воскресенье, 3 марта, победила в гонке преследования с четвертого места. Она преодолела дистанцию 10 км с временем 31 минута 27,8 секунды и тремя промахами.
Второе место заняла Наталья Гербулова (отставание 6,6 секунды, один промах), бронза у Анастасии Шевченко (отставание 8,7 секунды; один промах).
На Спартакиаде Наталия Шевченко взяла три золота (в гонке на 15 км и эстафетах) и серебро в масс-старте. В Кубке России она также стала первой в зачете спринтов.
На вопрос о том, как можно объяснить ее победы в биатлоне, в котором она выступает всего второй сезон, Наталия Шевченко заявила «Матч ТВ»: «Видимо, талант. Совокупность всех факторов: стрельбы и хода».
Второй в общем зачете Кубка России стала Виктория Сливко, третьей — Елизавета Каплина.
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