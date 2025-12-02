 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Большунов извинился за то, что толкнул соперника и нанес ему травму

Большунов извинился за то, что толкнул Бакурова и нанес ему травму
Трехкратный олимпийский чемпион заявил, что поступил неправильно, толкнув Александра Бакурова после финиша в спринте в Кировске. «В будущем такого поведения вы от меня не увидите», — пообещал Большунов
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов извинился за свое поведение после финиша в спринте на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске. В своем телеграм-канале он выложил специальное видео по этому поводу.

Большунов 29 ноября упал во время борьбы с Александром Бакуровым и не смог выйти в финал спринта в Кировске. После гонки Большунов толкнул Бакурова на бортик, тот получил сильный ушиб ноги. Из-за травмы Бакуров выбыл на две недели.

«Я сожалею о произошедшем, считаю, что поступил неправильно. В будущем такого поведения вы от меня не увидите. И я надеюсь, что это послужит примером для подрастающего поколения, как не нужно поступать после финиша. В данной ситуации нужно было финишировать и спокойно поговорить с судьями, и, возможно, после уже с соперником. Послушать, почему он так поступил на дистанции, без оскорблений, которые также были в мой адрес от Бакурова», — сказал Большунов.

По словам Большунова, он поступил неправильно, толкнув соперника. «В моих намерениях не было желания нанести травму и что-то подобное. Хотелось подъехать на лыжах и поговорить об инцидентах, которые произошли на трассе. Но на эмоциях подъезд к спортсмену оказался быстрым. В будущем не позволю себе и советую другим спортсменам так не делать», — добавил Большунов.

Инцидент рассмотрит президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 2 декабря.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов
