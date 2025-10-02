Россиянка впервые взяла медаль ЧМ по гребному слалому в каноэ-одиночке
Лидер национальной сборной Алсу Миназова стала первой россиянкой, завоевавшей медаль на чемпионате мира по гребному слалому в каноэ-одиночке. Соревнования проходят в австралийском Пенрите.
В полуфинале Миназова показала десятый результат, а в финале — второй.
В пятницу, 3 октября, Миназова выступит в полуфинале в байдарке-одиночке.
«До сих пор мурашки по коже, не верится, что это произошло, потому что последний чемпионат мира был в 2021 году в Братиславе, в Словакии. Тогда я тоже вышла в финал и испытывала действительно классные ощущения, и я, как вчера, помню эти эмоции», — сказала Миназова, которую цитирует пресс-служба Федерации гребного слалома России.
По словам спортсменки, три года отстранения от международных стартов были для всех тяжелыми. Свое серебро Миназова назвала «общей медалью всей команды и вообще всего нашего слаломного сообщества».
У Миназовой есть две бронзы чемпионатов мира в командных соревнованиях — в байдарке (2019) и каноэ (2021).
