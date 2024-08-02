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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Первая ракетка мира завоевала бронзу на Олимпиаде

Первая ракетка мира Ига Свёнтек завоевала бронзу на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В поединке за третье место полька Ига Свёнтек легко обыграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии
Ига Свёнтек
Ига Свёнтек (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши завоевала бронзовую медаль олимпийского турнира в Париже в одиночном разряде.

В поединке за третье место 23-летняя Свёнтек победила словачку Анну Каролину Шмидлову, 67-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:1.

Свёнтек завоевала свою первую олимпийскую медаль, на Играх-2020 в Токио она уступила во втором круге.

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Ига Свёнтек

В финальном матче, который состоится 3 августа, сыграют хорватка Донна Векич и китаянка Чжэн Циньвэнь.

У мужчин в одиночном разряде в финал уже вышел испанец Карлос Алькарас. Серб Новак Джокович и итальянец Лорецо Музетти свой полуфинал сыграют позднее в пятницу.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Ига Свёнтек Олимпиада-2024
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