Юран пригласил в турецкий клуб трех российских футболистов

Гоцук, Берковский и Тихий перейдут в «Серик Беледиеспор», который возглавил Юран

Бывший футболист «Спартака» и сборной России накануне возглавил «Серик Беледиеспор». В команду перейдут Кирилл Гоцук, Илья Берковский, Дмитрий Тихий

Сергей Юран (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Российские футболисты Кирилл Гоцук, Илья Берковский, Дмитрий Тихий продолжат карьеру в турецком клубе «Серик Беледиеспор». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил новый тренер команды Сергей Юран.

Бывший футболист «Спартака» и сборной России возглавил «Серик Беледиеспор» 1 июля. По итогам прошлого сезона команда вышла во второй по силе дивизион чемпионата Турции.

«Берковский уже здесь, тренируется. Тихий с Гоцуком прилетят сегодня, присоединятся к нам», — сказал Юран.

32-летний защитник Гоцук в прошлом сезоне играл за «Пари НН», 25-летний полузащитник Берковский — за «Химки», 32-летний защитник Тихий — за армянский «Урарту».

Последним местом работы Юрана был «Пари НН», из которого он ушел в апреле 2024 года. Главным тренером он также работал в ставропольском «Динамо», латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, «Шиннике», «Химках», астанинском «Локомотиве», азербайджанском «Симурге», «Сибири», «Балтике», армянской «Мике», «Зорком» и «СКА-Хабаровске».