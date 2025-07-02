Юран пригласил в турецкий клуб трех российских футболистов
Российские футболисты Кирилл Гоцук, Илья Берковский, Дмитрий Тихий продолжат карьеру в турецком клубе «Серик Беледиеспор». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил новый тренер команды Сергей Юран.
Бывший футболист «Спартака» и сборной России возглавил «Серик Беледиеспор» 1 июля. По итогам прошлого сезона команда вышла во второй по силе дивизион чемпионата Турции.
«Берковский уже здесь, тренируется. Тихий с Гоцуком прилетят сегодня, присоединятся к нам», — сказал Юран.
32-летний защитник Гоцук в прошлом сезоне играл за «Пари НН», 25-летний полузащитник Берковский — за «Химки», 32-летний защитник Тихий — за армянский «Урарту».
Последним местом работы Юрана был «Пари НН», из которого он ушел в апреле 2024 года. Главным тренером он также работал в ставропольском «Динамо», латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, «Шиннике», «Химках», астанинском «Локомотиве», азербайджанском «Симурге», «Сибири», «Балтике», армянской «Мике», «Зорком» и «СКА-Хабаровске».
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