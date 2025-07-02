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Спорт ,  
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Ларионов рассказал, что в прошлом году отказался от приглашения в НХЛ

Ларионов: в прошлом году отказался от приглашения в клуб НХЛ «Сент-Луис»
По словам нового главного тренера СКА, он отказал «Сент-Луису», так как ему важно передавать свои знания российским хоккеистам
Игорь Ларионов
Игорь Ларионов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов рассказал, что в прошлом году отказался от приглашения в клуб НХЛ.

Ларионов, который ранее возглавлял нижегородское «Торпедо», 2 июня сменил в СКА Романа Ротенберга.

«Была масса предложений. Они были даже в прошлом году: из «Сент-Луиса», команды НХЛ. Я сказал, что нет, у меня незаконченное дело в России, поэтому для меня важно сегодня отдать знания нашим ребятам», — цитирует Ларионова ТАСС.

В СКА объяснили выбор Ларионова главным тренером
Спорт
Игорь Ларионов

В прошедшем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Торпедо» под руководством 64-летнего Ларионова заняло восьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в четырех матчах проиграло ярославскому «Локомотиву».

Ларионов — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». В 2008 году Ларионова ввели в Зал славы IIHF и Зал хоккейной славы в Торонто.

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