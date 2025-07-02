Ларионов рассказал, что в прошлом году отказался от приглашения в НХЛ
Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов рассказал, что в прошлом году отказался от приглашения в клуб НХЛ.
Ларионов, который ранее возглавлял нижегородское «Торпедо», 2 июня сменил в СКА Романа Ротенберга.
«Была масса предложений. Они были даже в прошлом году: из «Сент-Луиса», команды НХЛ. Я сказал, что нет, у меня незаконченное дело в России, поэтому для меня важно сегодня отдать знания нашим ребятам», — цитирует Ларионова ТАСС.
В прошедшем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Торпедо» под руководством 64-летнего Ларионова заняло восьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф в четырех матчах проиграло ярославскому «Локомотиву».
Ларионов — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». В 2008 году Ларионова ввели в Зал славы IIHF и Зал хоккейной славы в Торонто.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме
США приостановили поставки Украине зенитных ракет
Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис
Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии
Маск после очередной перепалки похвалил Трампа
В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая
В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов