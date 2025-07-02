Россиянин подписал один из крупных контрактов в день открытия рынка в НХЛ
Российский защитник Владислав Гавриков подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Срок соглашения составил семь лет. По данным ESPN, россиянин заработает за это время $49 млн. В год он будет получать $7 млн.
Это один из крупнейших контрактов, заключенных в день открытия рынка (1 июля) свободных агентов в НХЛ. Лидирует здесь американец Тэтчер Демко, подписавший новый трехлетний контракт с «Ванкувером» со средней годовой зарплатой $8,5 млн.
Ранее Гавриков выступал за «Лос-Анджелес» с 2023 года, но не смог договориться с клубом о новом контракте. В регулярном чемпионате НХЛ минувшего сезона защитник провел 82 матча и набрал 30 очков (5 голов + 25 передач). В шести играх плей-офф Кубка Стэнли россиянин отметился двумя результативными передачами.
29-летний Гавриков был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2015 года под общим 159-м номером и выступал за клуб с 2019-го. До переезда в Северную Америку он играл за петербургский СКА и ярославский «Локомотив». Гавриков — олимпийский чемпион (2018) и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2017, 2019).
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