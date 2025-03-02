Хоккеист «Ак Барса» второй раз за месяц сделал хет-трик в победном матче
Казанский «Ак Барс» одержал выездную победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3 (2:1, 1:1, 3:1).
У казанской команды три шайбы забросил Артем Галимов (17-я, 41-я и 48-я минуты), по голу на счету Егора Коршкова (15), Эрика О'Делла (30) и Александра Барабанова (60).
У «Сибири» забивали Владимир Бутузов (11) и Энди Андреофф (38, 45). Нападающий хозяев Тэйлор Бек сделал три результативные передачи.
Галимов забросил три шайбы в одной игре второй раз за месяц — предыдущий хет-трик он сделал в игре с петербургским СКА 4 февраля (8:3).
«Ак Барс» впервые в сезоне обыграл «Сибирь» — ранее в чемпионате казанцы дважды уступили новосибирцам на своем льду. Еще одну встречу соперники проведут 22 марта.
Результаты других встреч:
«Амур» — «Нефтехимик» — 4:3 после буллитов;
«Трактор» — «Барыс» — 8:0.
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