Галимов второй раз за месяц сделал хет-трик и помог «Ак Барсу» победить «Сибирь»

Хоккеист «Ак Барса» второй раз за месяц сделал хет-трик в победном матче

«Ак Барс» победил в Новосибирске «Сибирь» со счетом 6:3, ранее казанцы дважды уступили соперникам на своем льду. У Артема Галимова хет-трик, у Тэйлора Бека три голевых паса

Артем Галимов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Казанский «Ак Барс» одержал выездную победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3 (2:1, 1:1, 3:1).

У казанской команды три шайбы забросил Артем Галимов (17-я, 41-я и 48-я минуты), по голу на счету Егора Коршкова (15), Эрика О'Делла (30) и Александра Барабанова (60).

У «Сибири» забивали Владимир Бутузов (11) и Энди Андреофф (38, 45). Нападающий хозяев Тэйлор Бек сделал три результативные передачи.

Галимов забросил три шайбы в одной игре второй раз за месяц — предыдущий хет-трик он сделал в игре с петербургским СКА 4 февраля (8:3).

«Ак Барс» впервые в сезоне обыграл «Сибирь» — ранее в чемпионате казанцы дважды уступили новосибирцам на своем льду. Еще одну встречу соперники проведут 22 марта.

Результаты других встреч:

«Амур» — «Нефтехимик» — 4:3 после буллитов;

«Трактор» — «Барыс» — 8:0.