Российского вратаря признали второй звездой недели в НХЛ
Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял второе место в списке лучших игроков недели в НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.
Василевский помог команде выиграть все три матча, в том числе отстоял на ноль против «Юты» (42-й шатаут в НХЛ). «Тампа» лидирует в Восточной конференции.
Россиянин занимает первые места в лиге по таким показателям, как коэффициент надежности (2,12 шайбы за игру) и количество побед, а по проценту отраженных бросков (91,9) занимает второе место.
Лучшим игроком недели стал Джаред Макканн из «Сиэтл Кракен», у которого четыре гола и три передачи в трех матчах.
Также в тройку вошел Трэвис Конекни из «Филадельфия Флайерз» — у него пять шайб и две передачи в четырех играх.
