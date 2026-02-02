 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Российского вратаря признали второй звездой недели в НХЛ

Василевского признали второй звездой недели в НХЛ
В тройку звезд недели вошли нападающий «Сиэтла» Макканн, вратарь «Тампы» Василевский и форвард «Филадельфии» Конекни
Андрей Василевский
Андрей Василевский (Фото: Mike Carlson / Getty Images)

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял второе место в списке лучших игроков недели в НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.

Василевский помог команде выиграть все три матча, в том числе отстоял на ноль против «Юты» (42-й шатаут в НХЛ). «Тампа» лидирует в Восточной конференции.

Россиянин занимает первые места в лиге по таким показателям, как коэффициент надежности (2,12 шайбы за игру) и количество побед, а по проценту отраженных бросков (91,9) занимает второе место.

Лучшим игроком недели стал Джаред Макканн из «Сиэтл Кракен», у которого четыре гола и три передачи в трех матчах.

Также в тройку вошел Трэвис Конекни из «Филадельфия Флайерз» — у него пять шайб и две передачи в четырех играх.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский
