«Спартак» победил «Северсталь» и выиграл третий матч подряд в КХЛ

«Спартак» выиграл третий матч подряд в КХЛ

«Спартак» победил в Череповце «Северсталь» со счетом 5:1. Новичок «красно-белых» Биро набрал три очка

Никита Коростелев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский «Спартак» второй раз в сезоне обыграл череповецкую «Северсталь» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

Игра в Череповце закончилась со счетом 5:1.

У хозяев льда отличился Николай Буренов (37-я минута).

У «Спартака» три очка набрал Брэндон Биро (гол на 42-й минуте и две результативные передачи), по шайбе забросили Никита Коростелев (6), Джозеф Кин (12), Данил Пивчулин (18) и Герман Рубцов (52).

Биро, обменянный из казанского «Ак Барса», провел второй матч за «Спартак».

Вратарь гостей Артем Загидулин сделал 39 сейвов.

«Спартак» и «Северсталь» провели четвертый матч в этом сезоне, каждый клуб выиграл по две встречи.

«Спартак» выиграл третий матч подряд (и четвертый гостевой) и идет шестым в Западной конференции. У «Северстали» первый проигрыш за три матча и вторая строчка.

Результаты других матчей дня:

«Амур» — «Барыс» — 4:2;

«Адмирал» — «Торпедо» — 2:3 после овертайма;

«Сибирь» — «Ак Барс» — 3:2 после буллитов;

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — 2:1.