 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,03 x 8 2 105 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 21 x 1,07 2 11,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 3,8 x 2,75 2 2,35 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,65 x 3,45 2 6 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4,05 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,1 2 6,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,78 x 3,95 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

«Спартак» выиграл третий матч подряд в КХЛ

«Спартак» победил «Северсталь» и выиграл третий матч подряд в КХЛ
«Спартак» победил в Череповце «Северсталь» со счетом 5:1. Новичок «красно-белых» Биро набрал три очка
Никита Коростелев
Никита Коростелев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский «Спартак» второй раз в сезоне обыграл череповецкую «Северсталь» в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

Игра в Череповце закончилась со счетом 5:1.

У хозяев льда отличился Николай Буренов (37-я минута).

У «Спартака» три очка набрал Брэндон Биро (гол на 42-й минуте и две результативные передачи), по шайбе забросили Никита Коростелев (6), Джозеф Кин (12), Данил Пивчулин (18) и Герман Рубцов (52).

Биро, обменянный из казанского «Ак Барса», провел второй матч за «Спартак».

Вратарь гостей Артем Загидулин сделал 39 сейвов.

«Спартак» и «Северсталь» провели четвертый матч в этом сезоне, каждый клуб выиграл по две встречи.

«Спартак» выиграл третий матч подряд (и четвертый гостевой) и идет шестым в Западной конференции. У «Северстали» первый проигрыш за три матча и вторая строчка.

Результаты других матчей дня:

«Амур» — «Барыс» — 4:2;

«Адмирал» — «Торпедо» — 2:3 после овертайма;

«Сибирь» — «Ак Барс» — 3:2 после буллитов;

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — 2:1.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Северсталь
Материалы по теме
СКА установил клубный антирекорд по числу поражений подряд в КХЛ
Спорт
Маклауда признали лучшим форвардом недели в КХЛ за два победных гола
Спорт
КХЛ отстранила голландского форварда «Автомобилиста» за неприличный жест
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 17:27
Лавров заявил о предложении Вашингтону убрать барьеры в отношениях Политика, 23:02
Премьеры Дании и Канады выступили за «надежные гарантии» Украине Политика, 23:00
Задержанный в Псковской области признался в убийстве 9-летнего мальчика Общество, 22:28
Детсад, в котором угорели дети, подключили к газу незаконно Общество, 22:21
В Ленобласти подросток погиб от удара током, уронив телефон в ванну Общество, 22:16
«Спартак» выиграл третий матч подряд в КХЛ Спорт, 21:56
Жители Петербурга вышли гулять по замерзшим каналам. Фотогалерея Общество, 21:55 
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Совершившим смертельное ДТП грузовиком управлял лишенный прав водитель Общество, 21:55
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
WADA: правила, санкции и новые вызовы для мирового спорта База знаний, 21:45
Российского вратаря признали второй звездой недели в НХЛ Спорт, 21:40
Ученые объяснили, чем опасен вирус оспы обезьян и его связь с приматами Общество, 21:33
Беглов сообщил о переходе «Ленфильма» в собственность Петербурга Общество, 21:28
Украинская федерация не согласилась с главой ФИФА по допуску россиян Спорт, 21:28