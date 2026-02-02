Украинская федерация не согласилась с главой ФИФА по допуску россиян
Украинская ассоциация футбола (УАФ) выразила несогласие со словами президента ФИФА Джанни Инфантино, что отстранение российских команд не работает. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
В УАФ назвали бан «эффективным методом давления» и указали, что «потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований». УАФ призвала не отменять санкции до окончания военных действий.
Инфантино ранее в понедельник заявил телеканалу Sky, что организация должна рассмотреть возможность отмены запрета на участие России в турнирах, введенного в 2022 году, поскольку «он ничего не дал».
В Российском футбольном союзе (РФС) ранее поддержали Инфантино и выразили уверенность, что «мировой футбол найдет правильное решение». В декабре глава РФС Александр Дюков говорил, что надеется на возвращение команд в 2026 году.
В 2023-м УЕФА пытался вернуть россиян на юношеские турниры. Глава УЕФА Александер Чеферин в 2025-м признал, что отстранение российских команд никак не изменило обстановку в мире, а на срыв допуска юниоров повлияла «политическая истерия».
