Спорт⁠,
Украинская федерация не согласилась с главой ФИФА по допуску россиян

В УАФ назвали отстранение сборных России «эффективным инструментом давления». Глава ФИФА, как и ранее президент УЕФА Чеферин, заявил, что считает недопуск российских команд бесполезным
Джанни Инфантино
Джанни Инфантино (Фото: Ton Molina / Getty Images)

Украинская ассоциация футбола (УАФ) выразила несогласие со словами президента ФИФА Джанни Инфантино, что отстранение российских команд не работает. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

В УАФ назвали бан «эффективным методом давления» и указали, что «потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований». УАФ призвала не отменять санкции до окончания военных действий.

Инфантино ранее в понедельник заявил телеканалу Sky, что организация должна рассмотреть возможность отмены запрета на участие России в турнирах, введенного в 2022 году, поскольку «он ничего не дал».

Инфантино заявил, что ФИФА должна рассмотреть отмену отстранения России
Спорт
Джанни Инфантино

В Российском футбольном союзе (РФС) ранее поддержали Инфантино и выразили уверенность, что «мировой футбол найдет правильное решение». В декабре глава РФС Александр Дюков говорил, что надеется на возвращение команд в 2026 году.

В 2023-м УЕФА пытался вернуть россиян на юношеские турниры. Глава УЕФА Александер Чеферин в 2025-м признал, что отстранение российских команд никак не изменило обстановку в мире, а на срыв допуска юниоров повлияла «политическая истерия».

Анна Сатдинова
Футбол ФИФА
