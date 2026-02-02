 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,03 x 8 2 105 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 21 x 1,07 2 11,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,5 x 3,2 2 2,02 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,65 x 3,45 2 6 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,1 2 6,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,78 x 3,95 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Знаменосец Украины сообщил о просьбе МОК не устраивать протесты на Играх

Знаменосец сборной Украины заявил о просьбе МОК не устраивать протесты на Играх
Сюжет
Олимпиада-2026
Скелетонист Гераскевич рассказал, что МОК связался с украинской стороной и просил не проводить протестных акций на Играх. В МОК ответили, что демонстрации на Играх запрещены Олимпийской хартией и они всегда об этом напоминают
Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Скелетонист Владислав Гераскевич, который будет знаменосцем сборной Украины на Олимпиаде в Италии, заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) попросил украинскую сторону не устраивать никаких антивоенных акций во время Игр. Его слова приводит местное издание «Главком».

В январе представители юниорской сборной Украины по скелетону провели акцию протеста на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке из-за участия россиян и белорусов в Олимпийских играх.

«К нам обращались [из МОК] после протестов нашей юниорской команды на этапе Кубка Европы и уже предупреждали, просили за Олимпийские игры. Чтобы не устраивали никаких акций против войны на Олимпиаде. Скажем так, они контактировали с украинской стороной относительно возможных протестов, чтобы мне передали эту информацию», — сказал Гераскевич.

В МОК изданию на вопрос о словах Гераскевича ответили, что спортсменам всегда напоминают правила поведения перед Играми.

Также в МОК сказали, что Олимпийская хартия запрещает демонстрации и любую политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех объектах Олимпиады во время соревнований и церемоний, а спортсменам необходимо уважать других атлетов в Олимпийской деревне и их «моменты славы».

РБК направил запрос в МОК.

На Играх в Италии выступят 13 россиян в нейтральном статусе.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
При участии
Виктория Хабарова
скелетон Олимпиада-2026
Материалы по теме
Глава МОК заявила, что нет конкретных сроков полного допуска россиян
Спорт
Лучший фигурист мира будет носить на Олимпиаде шнурки от Овечкина
Спорт
Тутберидзе прилетела в Италию на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 17:27
Ученые объяснили, чем опасен вирус оспы обезьян и его связь с приматами Общество, 21:33
Беглов сообщил о переходе «Ленфильма» в собственность Петербурга Общество, 21:28
Украинская федерация не согласилась с главой ФИФА по допуску россиян Спорт, 21:28
В «файлах Эпштейна» нашли анкеты «Мисс Тольятти» и экс-члена комиссии МОК Общество, 21:04
Украинcкая теннисистка отказалась пожать руку венгерке на турнире WTA Спорт, 21:04
Лавров заявил о потере Финляндией статуса «честного брокера» из-за НАТО Политика, 21:03
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
География Эпштейна. Какие города России упоминаются в досье Минюста США Политика, 20:56
Объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи упал до минимума с 2023 года Инвестиции, 20:52
Роспотребнадзор предложил не попавшим на шоу «Щелкунчик» коллективный иск Общество, 20:43
Не менее 30 воронежских школ перевели на удаленку из-за морозов Общество, 20:33
Трамп снизил пошлины для Индии в обмен на отказ от нефти из России Политика, 20:23
Лавров рассказал, сколько тел погибших военных обменяли Россия и Украина Политика, 20:22
СК показал место смертельного столкновения «Газели» с модульным домом Общество, 20:18