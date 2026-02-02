 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

РФС заявил об абсолютной поддержке главы ФИФА в намерении вернуть Россию

Генсек РФС Митрофанов: абсолютно поддерживаем позицию Инфантино по России
Глава ФИФА ранее признал бесполезность отстранения российских команд и сказал, что бан надо пересмотреть. Генсек РФС Митрофанов заявил, что мировой футбол во главе с Инфантино «найдет правильное решение»
Сборная России по футболу
Сборная России по футболу (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

В Российском футбольном союзе (РФС) абсолютно поддерживают президента ФИФА Джанни Инфантино, который заявил о необходимости рассмотреть отмену отстранения российских команд, заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Его слова приводит пресс-служба РФС.

Ранее Инфантино в интервью Sky сказал, что отстранение россиян не принесло ничего, кроме еще большего разочарования и ненависти, и ФИФА должна рассмотреть вопрос снятия санкций. Глава ФИФА также отметил, что стоит вообще запретить отстранять любые сборные по политическим мотивам.

«Господин президент последовательно отстаивает эту позицию, в том числе и в голосовании на саммите Международного олимпийского комитета (МОК)», — отметил Митрофанов.

По его словам, в РФС уверены, что под руководством Инфантино «мировой футбол найдет правильное решение».

Российские сборные и клубы не выступают на турнирах ФИФА и УЕФА с 2022 года, после начала военной операции на Украине.

Анна Сатдинова
Футбол ФИФА Российский футбольный союз (РФС)
