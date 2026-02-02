 Перейти к основному контенту
«Локомотив» выбрал нового капитана вместо ушедшего в ЦСКА Баринова

Митрюшкин стал новым капитаном «Локомотива» вместо ушедшего в ЦСКА Баринова
Капитаном стал Антон Митрюшкин, вице-капитанами — Алексей Батраков и Сесар Монтес
Антон Митрюшкин
Антон Митрюшкин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Вратарь Антон Митрюшкин выбран новым капитаном «Локомотива», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

Вице-капитанами стали Алексей Батраков и Сесар Монтес.

Прежний капитан «железнодорожников» Дмитрий Баринов, который всю профессиональную карьеру провел в «Локомотиве», 13 января перешел в ЦСКА, подписав контракт до лета 2029 года.

Митрюшкин играет в «Локомотиве» с июня 2024 года.

«Локомотив» идет на третьем месте в РПЛ после 18 туров, уступая три очка лидирующему «Краснодару».

