«Локомотив» выбрал нового капитана вместо ушедшего в ЦСКА Баринова
Вратарь Антон Митрюшкин выбран новым капитаном «Локомотива», сообщила пресс-служба клуба РПЛ.
Вице-капитанами стали Алексей Батраков и Сесар Монтес.
Прежний капитан «железнодорожников» Дмитрий Баринов, который всю профессиональную карьеру провел в «Локомотиве», 13 января перешел в ЦСКА, подписав контракт до лета 2029 года.
Митрюшкин играет в «Локомотиве» с июня 2024 года.
«Локомотив» идет на третьем месте в РПЛ после 18 туров, уступая три очка лидирующему «Краснодару».
