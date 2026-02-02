Умер чемпион мира по борьбе Михаил Саладзе
Чемпион мира по классической борьбе, многократный чемпион СССР Михаил Саладзе умер на 73-м году жизни, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Саладзе победил на чемпионате мира 1981 года в Осло в весовой категории до 100 кг. Он также становился победителем Универсиады 1973 и 1981 годов.
ФСБР выразила соболезнования родным и близким Саладзе, Федерации борьбы Грузии и всему грузинскому народу.
Похороны Саладзе пройдут в понедельник в Тбилиси, сообщал грузинский «Первый канал».
