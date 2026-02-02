Чемпиона мира по борьбе Михаил Саладзе умер в 72 года

Умер чемпион мира по борьбе Михаил Саладзе

Саладзе победил на ЧМ-1981 в категории до 100 кг, несколько раз выигрывал чемпионаты СССР. Он умер в возрасте 72 лет

Михаил Саладзе (слева) и Николай Балбошин на соревнованиях в 1983 году (Фото: Киквадзе Гиви, Чумин Михаил / Фотохроника ТАСС)

Чемпион мира по классической борьбе, многократный чемпион СССР Михаил Саладзе умер на 73-м году жизни, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Саладзе победил на чемпионате мира 1981 года в Осло в весовой категории до 100 кг. Он также становился победителем Универсиады 1973 и 1981 годов.

ФСБР выразила соболезнования родным и близким Саладзе, Федерации борьбы Грузии и всему грузинскому народу.

Похороны Саладзе пройдут в понедельник в Тбилиси, сообщал грузинский «Первый канал».