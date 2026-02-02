Российских юниоров допустили в пятом командном виде спорта
Международная федерация хоккея на траве (FIH) в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) допустила российских юниоров на все соревнования под своей эгидой, сообщил в телеграм-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
По словам Дегтярева, глава FIH Тайяб Икрам «отдельно отметил, что федерация ценит усилия российских коллег по защите прав своих атлетов».
Хоккей на траве стал пятым командным олимпийским видом спорта, в котором российских юниоров вернули на турниры (после волейбола, водного поло, керлинга, софтбола / бейсбола). Всего же на юниорские и кадетские турниры россиян без ограничений допускают уже 11 федераций по олимпийским видам спорта.
Хоккей на траве с 1908 года почти всегда входил в программу летних Олимпиад, медали разыгрываются в женском и мужском турнирах.
МОК опубликовал рекомендации по юниорам в декабре. Для взрослых турниров ограничения остались в силе — только индивидуальные дисциплины и нейтральный статус.
