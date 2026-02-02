 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,03 x 8 2 105 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 21 x 1,07 2 11,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,4 x 3,2 2 2,05 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,65 x 3,55 2 6,1 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,1 2 6,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,9 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Российских юниоров допустили в пятом командном виде спорта

Дегтярев: российских юниоров допустили с флагом в хоккее на траве
Решение о допуске россиян приняла Международная федерация хоккея на траве. Это 5-й командный и 11-й олимпийский вид спорта, где россиян вернули на международные турниры
Фото: Телеграм-канал Михаила Дегтярева
Фото: Телеграм-канал Михаила Дегтярева

Международная федерация хоккея на траве (FIH) в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) допустила российских юниоров на все соревнования под своей эгидой, сообщил в телеграм-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, глава FIH Тайяб Икрам «отдельно отметил, что федерация ценит усилия российских коллег по защите прав своих атлетов».

Хоккей на траве стал пятым командным олимпийским видом спорта, в котором российских юниоров вернули на турниры (после волейбола, водного поло, керлинга, софтбола / бейсбола). Всего же на юниорские и кадетские турниры россиян без ограничений допускают уже 11 федераций по олимпийским видам спорта.

Хоккей на траве с 1908 года почти всегда входил в программу летних Олимпиад, медали разыгрываются в женском и мужском турнирах.

МОК опубликовал рекомендации по юниорам в декабре. Для взрослых турниров ограничения остались в силе — только индивидуальные дисциплины и нейтральный статус.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
хоккей на траве Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
Материалы по теме
Российских пятиборцев-юниоров допустили на международные турниры с флагом
Спорт
IBU не отреагировал на запрос СБР о допуске российских юниоров
Спорт
Дегтярев заявил о скором возвращении флага юниорам в ряде видов спорта
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
В Москве заработал «цифровой военкомат» с системой «одного окна» Город, 15:32
В Петербурге задержали подозреваемого в похищении 9-летнего мальчика Общество, 15:29
В минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пациента с оспой обезьян Общество, 15:23
Эксперты оценили риски для китайских автомобилей из-за аномальных холодов
РАДИО
 Авто, 15:22
Бастрыкин попросил разрешить завести дело о взятке против судьи в ЛНР Политика, 15:21
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Российских юниоров допустили в пятом командном виде спорта Спорт, 15:17
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Заявление Каллас о «законе джунглей» и мировом порядке. Видео Политика, 15:14
Роднина фразой «попрыгали и ладно» оценила возвращение Валиевой Спорт, 15:07
Поиски пропавшего в Петербурге мальчика продолжаются уже три дня Общество, 15:07
В ФРГ арестовали пятерых подозреваемых в поставках для оборонки России Политика, 15:05
Руцентр разработал индекс деловой активности для доменного рынка Компании, 15:00
Полиция показала, как мошенники через бота крадут доступ к «Госуслугам» Общество, 14:51
Гибридные Zeekr 9Х массово ломаются в России. Что случилось Авто, 14:50