Роднина фразой «попрыгали и ладно» оценила возвращение Валиевой
Восстановление прыжков является только одним из этапов подготовки Камилы Валиевой и Александры Трусовой, еще неясно, на сколько они реально будут готовы к соревнованиям, заявила Vseprosport депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, комментируя выступление двух фигуристок на чемпионате России по прыжкам.
Валиева, у которой в декабре истекла дисквалификация за допинг, показала на турнире шестой результат в полуфинале. Трусова, не участвовавшая в соревнованиях с сезона 2022/23, выбыла в четвертьфинале.
«Это же были просто прыжки, а не полноценный прокат короткой и произвольной программы. Попрыгали и ладно. Понятно, что без восстановления прыжков не будет никакой программы», — сказала Роднина.
По ее словам, незачем торопиться с оценками готовности Валиевой и Трусовой, поскольку в их отсутствие «подросли другие способные девочки».
Победительницей соревнований у одиночниц стала ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова.
