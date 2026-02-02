 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Роднина фразой «попрыгали и ладно» оценила возвращение Валиевой

Роднина — о возвращении Трусовой и Валиевой: попрыгали и ладно
Валиева и Трусова выступили на чемпионате России по прыжкам, но не попали в финал. Роднина считает, что пока рано оценивать их возвращение, поскольку прыжки — только часть программы
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Восстановление прыжков является только одним из этапов подготовки Камилы Валиевой и Александры Трусовой, еще неясно, на сколько они реально будут готовы к соревнованиям, заявила Vseprosport депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, комментируя выступление двух фигуристок на чемпионате России по прыжкам.

Валиева, у которой в декабре истекла дисквалификация за допинг, показала на турнире шестой результат в полуфинале. Трусова, не участвовавшая в соревнованиях с сезона 2022/23, выбыла в четвертьфинале.

«Это же были просто прыжки, а не полноценный прокат короткой и произвольной программы. Попрыгали и ладно. Понятно, что без восстановления прыжков не будет никакой программы», — сказала Роднина.

По ее словам, незачем торопиться с оценками готовности Валиевой и Трусовой, поскольку в их отсутствие «подросли другие способные девочки».

Победительницей соревнований у одиночниц стала ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова.

Анна Сатдинова
фигурное катание Камила Валиева Александра Трусова (Игнатова) Ирина Роднина
Камила Валиева
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
