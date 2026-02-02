Лига 1 посвятила несколько постов отразившему пенальти Матвею Сафонову

Сафонов помог ПСЖ обыграть «Страсбур» (2:1), отразив пенальти в первом тайме. В Лиге 1 напомнили о финале Межконтинентального кубка, где россиянин отразил четыре одиннадцатиметровых удара

Матвей Сафонов (Фото: Elyxandro Cegarra / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Французская Лига 1 опубликовала несколько сообщений в соцсети X после того, как российский вратарь «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов отразил пенальти в матче со «Страсбуром».

Сафонов, вернувшийся после перелома руки, второй раз подряд вышел на поле в стартовом составе. На 20-й минуте россиянин отразил одиннадцатиметровый удар Хоакина Паничелли и помог команде победить со счетом 2:1, несмотря на удаление Ашрафа Хакими (на 75-й).

Сафонова признали лучшим игроком матча.

На странице турнира в X опубликовали видео с сейвом Сафонова и подписью «Он снова делает это», а также фотоколлажи этого игрового момента и эпизода в серии пенальти Межконтинентального кубка, где Сафонова качали на руках после четырех отраженных ударов.

Финал Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» прошел 17 декабря. Россиянин во время серии пенальти получил перелом, но продолжил отбивать удары и принес команде победу.