Лига 1 посвятила несколько постов отразившему пенальти Матвею Сафонову
Французская Лига 1 опубликовала несколько сообщений в соцсети X после того, как российский вратарь «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов отразил пенальти в матче со «Страсбуром».
Сафонов, вернувшийся после перелома руки, второй раз подряд вышел на поле в стартовом составе. На 20-й минуте россиянин отразил одиннадцатиметровый удар Хоакина Паничелли и помог команде победить со счетом 2:1, несмотря на удаление Ашрафа Хакими (на 75-й).
Сафонова признали лучшим игроком матча.
На странице турнира в X опубликовали видео с сейвом Сафонова и подписью «Он снова делает это», а также фотоколлажи этого игрового момента и эпизода в серии пенальти Межконтинентального кубка, где Сафонова качали на руках после четырех отраженных ударов.
Финал Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» прошел 17 декабря. Россиянин во время серии пенальти получил перелом, но продолжил отбивать удары и принес команде победу.
