Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,03 x 8 2 105 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 21 x 1,07 2 11,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,4 x 3,2 2 2,05 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,65 x 3,55 2 6,1 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,1 2 6,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,9 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Лига 1 посвятила несколько постов отразившему пенальти Матвею Сафонову

Сафонов помог ПСЖ обыграть «Страсбур» (2:1), отразив пенальти в первом тайме. В Лиге 1 напомнили о финале Межконтинентального кубка, где россиянин отразил четыре одиннадцатиметровых удара
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Elyxandro Cegarra / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Французская Лига 1 опубликовала несколько сообщений в соцсети X после того, как российский вратарь «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов отразил пенальти в матче со «Страсбуром».

Сафонов, вернувшийся после перелома руки, второй раз подряд вышел на поле в стартовом составе. На 20-й минуте россиянин отразил одиннадцатиметровый удар Хоакина Паничелли и помог команде победить со счетом 2:1, несмотря на удаление Ашрафа Хакими (на 75-й).

Сафонова признали лучшим игроком матча.

На странице турнира в X опубликовали видео с сейвом Сафонова и подписью «Он снова делает это», а также фотоколлажи этого игрового момента и эпизода в серии пенальти Межконтинентального кубка, где Сафонова качали на руках после четырех отраженных ударов.

Финал Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» прошел 17 декабря. Россиянин во время серии пенальти получил перелом, но продолжил отбивать удары и принес команде победу.

Анна Сатдинова
Футбол ПСЖ Матвей Сафонов
Матвей Сафонов фото
Матвей Сафонов
футболист
25 февраля 1999 года
